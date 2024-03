Boxe: Mike Tyson devrait s’inquiéter pour sa santé

Dans le monde de la boxe, Mike Tyson est une légende vivante, dont le nom évoque des souvenirs de combats épiques et de victoires fulgurantes. Champion du monde des poids lourds à l’âge record de 20 ans, Tyson a dominé la catégorie reine de la boxe pendant les années 1980 et 1990, remportant des titres incontestés et défendant sa couronne avec une féroce détermination. Ses combats, souvent conclus par des K.O. spectaculaires dès les premiers rounds, comme contre Trevor Berbick pour la conquête de son premier titre, ont marqué les esprits. Outre ses prouesses sportives, la vie de Tyson a été émaillée d’épisodes extra-sportifs, allant des controverses personnelles aux extravagances médiatiques, qui ont contribué à construire sa réputation d’enfant terrible de la boxe. Aujourd’hui, à l’annonce de son retour sur le ring pour affronter le YouTubeur Jake Paul à l’âge de 57 ans, de nombreuses voix s’élèvent pour exprimer des inquiétudes concernant sa santé.

Récemment, un médecin a émis une mise en garde à l’égard de Tyson, mettant en lumière les dangers auxquels il s’expose en renouant avec la compétition à un âge avancé. L’accent a été mis sur les risques accrus d’hématome sous-dural, exacerbés par une consommation d’alcool antérieure. Cette condition, caractérisée par la déchirure des veines cérébrales, peut entraîner des complications graves, voire fatales.

Publicité

Stephen Hughes, expert en médecine à l’Université Anglia Ruskin, a approfondi l’explication en indiquant que l’alcool favorise le rétrécissement du cerveau, un phénomène naturellement accentué avec l’âge. Cette contraction expose les veines cérébrales à un risque accru de rupture, avec des conséquences potentiellement dévastatrices.

Outre les préoccupations neurologiques, Tyson fait également face à des menaces pour sa santé cardiaque, notamment en raison d’un entraînement potentiellement intensif en préparation de son combat. L’âge avançant, les risques de complications cardiaques telles que l’arythmie ou l’infarctus du myocarde s’intensifient.

Malgré ces avertissements, l’ancien champion des poids lourds reste résolu à se mesurer à Jake Paul. Leur confrontation est prévue le 20 juillet au AT&T Stadium, mettant en scène une différence d’âge notable entre les deux combattants, Tyson approchant les 58 ans et Paul, 27 ans.

Publicité

La décision de Mike Tyson de remonter sur le ring, malgré les mises en garde médicales, suscite à la fois admiration pour son esprit combatif et préoccupation pour sa santé. L’issue de ce combat sera scrutée non seulement pour son résultat sportif, mais également pour son impact sur le bien-être de l’un des plus grands noms de la boxe.