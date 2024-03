Pétrole et gaz en Afrique: bientôt une école dans ce pays

Le Niger franchit une étape significative dans le développement de son secteur énergétique avec la récente annonce de la création d’une école dédiée au pétrole et au gaz. Cette initiative, émanant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation technologique, témoigne de la volonté des autorités nigériennes de renforcer les capacités nationales dans un domaine crucial pour l’avenir économique du pays.

Avec une production quotidienne de 110 000 barils de pétrole, dont une grande partie est destinée à l’exportation via un oléoduc reliant le Niger au Bénin, le pays se positionne comme un acteur émergent sur la scène énergétique régionale. Cette initiative fait écho à des politiques similaires mises en œuvre dans d’autres pays africains, tels que le Sénégal, qui reconnaissent l’importance de former une main-d’œuvre qualifiée pour exploiter efficacement leurs ressources naturelles.

La décision d’établir cette institution spécialisée intervient dans un contexte où les industries extractives jouent un rôle central dans la stratégie de croissance du Niger. Si le pays est historiquement reconnu pour sa production d’uranium, le développement de son potentiel pétrolier constitue désormais un pilier essentiel de sa politique économique. En investissant dans la formation de cadres et d’ingénieurs spécialisés dans les domaines du pétrole et du gaz, le Niger se positionne pour optimiser l’exploitation de ses ressources naturelles et maximiser leur valeur ajoutée.

L’école, qui sera affiliée à l’université de Zinder dans l’est du pays, représente un pas de plus vers la consolidation des compétences locales dans le domaine énergétique. Bien que l’université abrite déjà un département en technologie du pétrole, l’initiative vise à élargir l’offre éducative en proposant des programmes de formation allant du niveau licence aux diplômes d’ingénieurs, couvrant ainsi l’ensemble de la chaîne de production du pétrole. Cette diversification des enseignements permettra de répondre aux besoins croissants du secteur, tout en offrant des opportunités de carrière variées aux étudiants nigériens.

L’absence de date précise pour le démarrage des enseignements ne freine pas l’enthousiasme autour de ce projet. En choisissant Zinder comme site d’implantation, les autorités visent à capitaliser sur la proximité géographique avec les infrastructures pétrolières du pays, telles que la société de raffinage nationale et le bloc pétrolier d’Agadem, géré en partenariat avec la China National Petroleum Corporation. Cette localisation stratégique favorisera les échanges et les partenariats entre l’école et l’industrie, facilitant ainsi le transfert de connaissances et de technologies.

Pour le Dr Maman Sillimana, enseignant-chercheur à l’université de Zinder, la création de cette école représente une opportunité unique de favoriser l’ascension des compétences locales dans le secteur énergétique. En mettant l’accent sur le transfert de technologie, l’établissement vise à former une nouvelle génération de professionnels nigériens capables de prendre en charge les responsabilités clés dans l’industrie pétrolière et gazière. Cette vision à long terme illustre l’engagement du Niger à assurer une gestion durable de ses ressources naturelles et à promouvoir le développement économique du pays.