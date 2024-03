Présidentielle au Sénégal : comment l’État a économisé 510 millions de FCFA

Au Sénégal, la commission nationale électorale n’a pas encore livré les résultats définitifs de la présidentielle, mais les chiffres provisoires montrent que Bassirou Diomaye Faye a remporté le scrutin. Âgé de 44 ans, le bras droit d’Ousmane Sonko va sans doute devenir le 5ᵉ président de l’histoire du pays de la Teranga. Ainsi donc, ce rendez-vous électoral s’est joué au premier tour à la grande surprise des observateurs avisés de la scène politique sénégalaise.

Hier lundi 26 mars, Amadou Ba, le candidat de la majorité présidentielle, a reconnu sa défaite. Il est crédité d’un score provisoire de 31,9%. Khalifa Sall et Idrissa Seck qui étaient annoncés comme deux des favoris de la présidentielle ont enregistré de très faibles scores. Tous les deux candidats sont en dessous des 5% de suffrages exprimés. Pour participer à l’élection présidentielle, les candidats devaient payer une caution de 30 millions de FCFA.

Publicité

Selon la législation sénégalaise, les 30 millions F CFA sont versés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), et ils sont restitués au candidat dans les 15 jours suivant la proclamation définitive des résultats s’il atteint au moins 5% des suffrages exprimés. Si le candidat se retrouve en dessous des 5%, il perd définitivement sa caution qui prend alors la direction du Trésor.

Pour cette élection présidentielle, seuls Bassirou Diomaye Faye et Amadou ont récolté plus de 5%. Ils étaient en tout 17 candidats qui ont déposé une caution de 30 millions FCFA. Sur ces 17 candidats, 15 ne remplissent pas les critères de remboursement. Par conséquent, et selon les textes, l’État du Sénégal va récolter la somme de 510 millions FCFA. Une belle somme qui servira certainement à réaliser des projets structurants. Dans quelques jours, Bassirou Diomaye Faye entrera dans ses nouvelles fonctions. Macky Sall va transmettre le flambeau à un jeune loup qui a de grandes ambitions pour le pays de la Teranga.