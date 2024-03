Présidentielle au Sénégal : le grand coup de Khalifa Sall

Après plusieurs semaines de tensions socio-politiques, les sénégalais se rendront aux urnes le 24 mars prochain pour élire le nouveau président de la République. Dans un intervalle de temps très réduit, le paysage politique sénégalais a connu un profond bouleversement. Les leaders du parti PASTEF à savoir Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été libérés, ce qui laisse entrevoir qu’ils vont peser de tout leur poids dans le processus de désignation du prochain président du Sénégal.

Karim Wade, le chef de file du PDS, lui par contre, n’aura pas l’opportunité de participer au scrutin présidentiel. Suite à sa radiation de la liste électorale par le Conseil constitutionnel, Karim Wade avait saisi la Cour suprême pour espérer réintégrer la liste électorale. Le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade n’obtiendra pas gain de cause. Le rendez-vous électoral du 24 mars s’annonce serré.

Khalifa Sall qui candidate sous la bannière de Taxawu Senegaal est annoncé comme l’un des principaux challengers. L’ancien maire de Dakar a de solides arguments à faire valoir. L’heure est au jeu des alliances et Taxawu Senegaal vient d’enregistrer un renfort de poids. L’initiative « Khalifa Président » ne fait que grandir et elle vient d’enregistrer le ralliement de 73 partis et mouvements.

Au cours d’une conférence de presse, les nouveaux alliés de Khalifa Sall ont expliqué que ce dernier est le candidat idéal pour présider à la destinée des sénégalais du fait de son expérience politique et des valeurs qui sont les siennes. Du côté de Taxawu Senegaal, l’on se réjouit de ce renfort de poids à quelques jours vote. Omar Cissé, député du parti d’opposition a notifié ceci : « Seuls les valeurs et le profil idéal de notre candidat (Khalifa) nous ont réunis. Les Sénégalais sauront faire le bon choix ». Les états-majors des différents candidats sont dans les starting-blocks et dans quelques jours, le nom du 5ᵉ président de l’histoire du Sénégal sera connu.