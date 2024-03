Russie: Kim Jong-Un a envoyé 7000 conteneurs d’armes

Les liens entre la Corée du Nord et la Russie remontent à la période de la Guerre froide, lorsque l’Union soviétique était l’un des principaux soutiens du régime nord-coréen, fournissant une assistance économique, militaire et politique. Après la dissolution de l’URSS en 1991, les relations ont traversé des périodes d’incertitude, mais elles ont conservé une certaine continuité due à l’héritage historique et stratégique commun. Au cours des dernières décennies, malgré l’isolement croissant de la Corée du Nord sur la scène internationale en raison de ses programmes nucléaires et de missiles, la Russie est restée un partenaire clé, contribuant à certains égards à l’allègement de cet isolement.

Il y a quelques mois, la réussite sans précédent du lancement d’un satellite de surveillance par la Corée du Nord en novembre dernier a marqué un tournant significatif, soulevant des inquiétudes quant à l’origine soudaine de cette avancée technologique. Les renseignements sud-coréens avaient révélé une collaboration possible avec la Russie, indiquant que l’échange d’informations et de technologies entre Pyongyang et Moscou pourrait être à l’origine de ce succès. Cette coopération a soulevé des inquiétudes auprès des occidentaux et leurs alliés asiatiques, d’autant plus que les tentatives précédentes de la Corée du Nord avaient échoué, suggérant une assistance technique substantielle de la part de la Russie.

Un partenariat bénéfique aux deux alliés

Dans ce contexte de collaboration renforcée, le ministre sud-coréen de la Défense, Shin Won-sik, a révélé lors d’un point presse le 18 mars que la Corée du Nord avait envoyé 7 000 conteneurs d’armes à la Russie, marquant une nouvelle étape dans le soutien de Pyongyang à Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine. Cette livraison massive d’armements témoigne d’un renforcement des liens entre les deux pays, qui font déjà face à des sanctions internationales en raison de leurs politiques respectives – l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les essais d’armes nucléaires par la Corée du Nord.

Pour rappel, Vladimir Poutine et Kim Jong-Un s’étaient rencontrés en septembre dernier lors d’un sommet qui a semblé poser les bases d’une coopération militaire accrue. En effet, les États-Unis ont rapporté que suite à cette rencontre, la Corée du Nord avait débuté la livraison d’armes à la Russie, avec des cargaisons de plus de 1 000 conteneurs de matériel militaire signalées dès octobre.

Selon certaines sources, ce rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie s’inscrit dans un cadre plus large de demandes de Pyongyang, qui cherche à obtenir un soutien technologique en retour, notamment dans les domaines de la technologie spatiale et de la modernisation de son équipement militaire datant de l’ère soviétique. Les implications de cette collaboration vont au-delà de la simple fourniture d’armes, avec des ramifications potentielles pour la sécurité régionale et mondiale.

Ces événements récents mettent en lumière l’évolution rapide des alliances et des capacités militaires dans la région, soulignant l’importance cruciale de la diplomatie et de la surveillance internationale pour préserver la paix et la sécurité globales. La collaboration russo-nord-coréenne, marquée par le lancement réussi d’un satellite et la livraison conséquente d’armes, représente un défi majeur pour la communauté internationale, appelée à répondre de manière coordonnée et réfléchie.