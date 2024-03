Sénégal : après Sadio Mané un autre taulier des Lions de la Teranga se marie

Avant le début de la CAN en Côte d’Ivoire, un évènement a beaucoup fait parler au sein de l’opinion publique sénégalaise. Il s’agit du mariage de Sadio Mané. L’ancienne superstar de Liverpool est une légende au Sénégal et tout ce qui se rapporte à son actualité est scruté au peigne fin. Une autre figure des Lions de la Teranga vient de se marier. Il s’agit de l’attaquant Pape Ousmane Sakho.

L’ex-joueur de Quevilly-Rouen s’est engagé pour la vie avec la jeune Ndeye Diallo qui habite à Dakar. Selon nos confrères de Senenews, le mariage s’est bien déroulé et l’union de Pape Ousmane Sakho avec Ndeye Diallo s’est faite en présence d’un parterre de proche et de connaissances. Comme son aîné Sadio Mané, Pape Ousmane Sakho entame un nouveau chapitre de sa vie. Après des débuts prometteurs avec Quevilly-Rouen, l’international sénégalais de 27 ans a préféré par la suite rallier la Tanzanie pour donner un coup de boost à sa carrière.

La concurrence est très rude chez les Lions de la Teranga et Pape Ousmane Sakho est conscient qu’il doit accumuler du temps de jeu pour espérer être sélectionné en équipe nationale. Après une décevante participation à la Coupe d’Afrique des nations, le Sénégal se prépare activement pour les prochaines échéances. Les Éliminatoires pour la Coupe du monde et la CAN au Maroc se profilent à l’horizon.

Les Lions de la Teranga auront besoin de leurs meilleurs éléments pour enregistrer de bonnes prestations et se qualifier pour ces deux rendez-vous majeurs. Après la sortie prématurée des Lions en 8ᵉ de finale contre la Côte d’Ivoire, plusieurs supporters se sont posés des questions quant à l’avenir d’Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale. De nombreuses rumeurs ont circulé, mais pour le moment, Cissé est toujours l’entraîneur des Lions de la Teranga. On en saura sans doute plus sur son avenir dans les semaines à venir.