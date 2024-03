Sénégal : les derniers pas de Macky Sall à la présidence

C’est désormais acté. Bassirou Diomaye Faye est le nouveau président de la République du Sénégal. À 44 ans, il devient ainsi le plus jeune président de l’histoire du pays de la Teranga. Après avoir passé deux mandats à la tête du Sénégal, Macky Sall va passer la main. Durant ses 13 années de pouvoir, Macky a fait de son mieux pour placer le Sénégal sur la voie de l’émergence.

Tout n’a pas été rose, mais des efforts considérables ont été réalisés pour faire du pays de la Teranga une nation qui compte sur le continent africain. Bassirou Diomaye Faye aura pour mission de poursuivre l’œuvre de Macky Sall tout en déroulant son propre projet socio-politique. D’après les informations de la presse sénégalaise, Macky Sall va sans doute présider ce mercredi 27 mars son dernier conseil des ministres.

Aussi, une dernière rencontre aura lieu à la présidence entre Macky Sall et l’ensemble de ses collaborateurs. Il ressort aussi que le Premier ministre, Me Sidiki Kaba va s’atteler à préparer les dossiers de passation de service. Les choses risquent d’aller vite. La prestation de serment sera programmée dans les jours à venir et Bassirou Diomaye Faye aura tout le loisir de former son gouvernement. De nouvelles têtes risque d’apparaître.

Le projet socio-politique de Bassirou Diomaye Faye est ambitieux. Le nouveau président compte mettre en place des réformes qui vont transformer en profondeur la société sénégalaise. Un nouveau chapitre s’apprête à s’ouvrir au Sénégal. Macky Sall de son côté, se prépare à endosser un nouveau costume. Comme quoi, il y a une vie après la présidence. Selon divers experts, le Sénégal possède l’une des économies les plus dynamiques du continent africain. Cette économie va basculer dans une autre dimension grâce aux ressources pétrogazières qui vont drainer une quantité phénoménale de capitaux.