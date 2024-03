Sénégal: une journaliste poignardée, Macky Sall condamne un « acte de violence lâche »

Dans la nuit du jeudi 29 février au vendredi 1er mars 2024, la journaliste émérite Maimouna Ndour Faye, directrice de la télévision 7TV au Sénégal, a été cruellement attaquée devant son domicile, un acte qui secoue profondément le pays et résonne comme une atteinte grave à la liberté de la presse.

Maimouna Ndour Faye, une figure respectée dans le paysage médiatique sénégalais, est également connue pour son émission politique intitulée « l’invité de MNF » sur la chaîne privée 7TV. Cette émission, qui accueille régulièrement diverses personnalités pour discuter de l’actualité sociopolitique du Sénégal, est un rendez-vous incontournable pour de nombreux citoyens.

Cependant, la nuit dernière, après avoir conclu une émission avec Farba Ngom, Maimouna Ndour Faye a été confrontée à l’horreur alors qu’elle sortait de chez elle. Selon les témoignages, un individu l’attendait et l’a violemment agressée, la poignardant à plusieurs reprises. Grièvement blessée, la journaliste a été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a perdu beaucoup de sang, laissant ses collègues et ses proches sous le choc et dans l’inquiétude la plus profonde.

L’attaque brutale contre Maimouna Ndour Faye n’est pas seulement une agression contre une personne, mais aussi une attaque contre la liberté de la presse et le droit fondamental à la liberté d’expression. Dans un pays où la démocratie est censée prospérer et où la diversité des opinions est valorisée, de tels actes de violence ne peuvent être tolérés.

Face à cet acte odieux, le président Macky Sall a réagi avec fermeté et compassion sur le réseau social X. « Je condamne fermement cet acte de violence lâche et inexcusable contre la journaliste Maimouna Ndour Faye« , a déclaré le président dans un communiqué officiel. « La liberté de la presse est un droit fondamental qui doit être protégé et respecté en toutes circonstances. Aucune forme de violence ne saurait être tolérée, et les responsables de cette agression devront répondre de leurs actes devant la justice. »