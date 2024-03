Un «choc terrible pour les français»: la prédiction inquiétante de Peyrelevade

Avec les tensions géopolitiques, les pays occidentaux, des États-Unis à l’Europe, adaptent leurs politiques pour surfer entre inflation persistante et croissance incertaine. Aux États-Unis, la prudence des consommateurs et une politique monétaire restrictive définissent le paysage, tandis qu’en Europe, la lutte contre une inflation tenace sans étouffer la croissance requiert un équilibre délicat. Cette toile de fond globale révèle les intrications et les spécificités de chaque économie, notamment de la France.

Une situation risquée pour un ancien responsable

Dans une récente intervention sur Radio Classique, Jean Peyrelevade, figure emblématique du paysage économique français, ancien président du Crédit Lyonnais et ancien conseiller au cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy, a partagé une vision sombre de l’avenir financier de la France. Sa prise de parole intervient dans un contexte où le gouvernement, sous la houlette de Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, a annoncé une série de coupes budgétaires visant à réduire les dépenses de l’État pour 2024 et 2025, dans l’optique de réaliser des économies substantielles.

Peyrelevade a critiqué l’approche du gouvernement, la qualifiant d’irréaliste et prédisant qu’elle pourrait déclencher une crise politique majeure en raison d’une communication insuffisante sur la véritable situation des finances publiques. « Cela va créer un choc politique terrible parce qu’on n’explique pas aux français quel est l’état réel des finances publiques » a-t-il dit. Selon lui, les Français ne sont pas pleinement informés de la gravité de la situation, ce qui pourrait conduire à un déséquilibre et à un malaise social.

Un modèle déséquilibré

L’expert a décortiqué la structure des dépenses publiques françaises, qui représentent 58% du PIB, avec une large part consacrée aux dépenses sociales. Il souligne que le modèle social de solidarité en France, bien qu’il soit fondé sur des principes louables, est actuellement déséquilibré et nécessite une réforme pour assurer sa pérennité. La difficulté réside dans le financement de ces dépenses sociales, qui, selon Peyrelevade, ne peut reposer sur l’État régalien sans compromettre d’autres dépenses essentielles.

Pour remédier à cette situation, il propose de revisiter le système de prélèvements, suggérant une augmentation significative de l’impôt sur le revenu pour les tranches les plus élevées, passant de 45% à 70%. Cette mesure, bien qu’elle puisse paraître radicale, est vue par Peyrelevade comme une solution pour rééquilibrer les finances publiques sans compromettre le modèle social français.

La critique de Peyrelevade ne s’arrête pas à la politique budgétaire actuelle; il met également en garde contre les conséquences désastreuses d’une éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national, soulignant une méconnaissance des enjeux économiques qui pourrait aggraver la situation. Ses recommandations, si elles étaient prises en compte, impliqueraient une révision profonde du système de solidarité sociale et une réforme fiscale courageuse, orientée vers une plus grande justice sociale et économique.

Dans un contexte mondial incertain et face à des défis économiques internes majeurs, les propos de Peyrelevade sonnent comme un avertissement. Ils appellent à une réflexion urgente sur l’avenir économique de la France, insistant sur la nécessité d’une approche pragmatique et transparente pour surmonter les obstacles financiers qui se dressent.