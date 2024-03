Un iPhone bientôt vendu à au moins 91 000 euros, un record!

Lorsque l’iPhone a été lancé en 2007, il a marqué le début d’une nouvelle ère pour les téléphones mobiles, intégrant des fonctionnalités telles qu’un écran tactile, un navigateur web complet et une interface utilisateur intuitive. Son introduction a signifié une rupture avec les conceptions traditionnelles et a établi de nouvelles normes pour l’industrie des smartphones. Ce produit emblématique, présenté comme une combinaison de trois appareils révolutionnaires, a rapidement capté l’attention mondiale et est devenu un symbole de l’innovation technologique.

Aujourd’hui, une pièce de cette histoire révolutionnaire, un iPhone de la première génération, est sur le point de faire parler d’elle d’une manière inattendue. Proposé lors d’une vente aux enchères par LCG Auctions, cet exemplaire rare, initialement commercialisé pour une courte période et vendu à l’époque pour environ 450 euros, est en passe de devenir l’iPhone le plus cher jamais vendu. Avec seulement 4 Go de mémoire, ce modèle fut rapidement éclipsé par des versions offrant plus d’espace de stockage, ce qui en fait aujourd’hui un objet de collection très prisé.

Les enchères pour ce précieux morceau d’histoire technologique ont déjà débuté et promettent d’atteindre des sommets. Les experts estiment que l’appareil pourrait être adjugé pour un montant dépassant les 91 000 euros, un prix qui reflète non seulement sa rareté mais aussi son état neuf et toujours scellé dans son emballage d’origine. Malgré une légère décoloration de la boîte, ce défaut mineur ne semble pas dissuader les collectionneurs et les amateurs de technologie, désireux de posséder une part de l’héritage d’Apple.

Cette vente aux enchères est un rappel frappant de l’impact durable de l’iPhone sur la société et la culture populaire. Alors que le marché des smartphones continue d’évoluer, l’intérêt pour les premiers modèles, en particulier ceux conservés dans un état impeccable, témoigne de l’importance historique de ces appareils. Les participants à la vente ont jusqu’au 24 mars 2024 pour soumettre leurs offres, avec la possibilité que ce premier iPhone établisse un nouveau record dans l’histoire des enchères de technologies de collection.