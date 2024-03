Un nouveau projet extravagant dévoilé dans ce pays arabe

L’Arabie saoudite, connue pour ses projets démesurés et futuristes, ne cesse de surprendre le monde avec ses réalisations extravagantes. Dernière en date : Treyam, un complexe hôtelier luxueux s’étendant majestueusement au-dessus d’un lagon, présenté dans le cadre du projet de mégalopole Neom.

Ce nouvel édifice, dévoilé lors d’une présentation le mercredi 20 mars, s’inscrit parfaitement dans la lignée des projets pharaoniques tels que The Line ou encore le complexe hôtelier Leyja. Situé à l’extrémité sud du golfe d’Aqaba, Treyam se déploie sur un pont de 450 mètres de long, reliant ainsi deux rives au cœur même du paysage saoudien.

À l’image de Neom, cette mégalopole en devenir conçue pour diversifier l’économie du royaume et réduire sa dépendance au pétrole, Treyam cristallise à lui seul les ambitions démesurées du projet. Avec ses 250 chambres offrant une vue imprenable sur le lagon, le complexe promet une expérience inédite aux touristes les plus fortunés.

Pourtant, derrière cette façade de luxe et d’opulence se cachent de nombreuses controverses. Neom essuie en effet de vives critiques, tant sur le plan financier que sur les plans écologique et humain. Le coût exorbitant du projet, ses conséquences sur l’environnement avec une artificialisation massive des terres et des projets tels qu’une station de ski au milieu du désert, ainsi que les atteintes aux droits humains avec des expulsions et des condamnations d’opposants, suscitent l’indignation à l’échelle internationale.

La récente présentation de Treyam ne fait qu’accentuer ces critiques. En effet, ce nouvel ajout à Neom, au milieu d’une région jusque-là préservée, ne fait que renforcer les inquiétudes quant à l’impact environnemental et social du projet dans son ensemble.

Malgré ces controverses, Treyam propose une expérience hôtelière hors norme. Perché à 36 mètres au-dessus de la mer, le complexe offre une piscine à débordement gigantesque sur son toit, s’étalant sur toute la longueur du bâtiment. De quoi ravir les visiteurs en quête de sensations fortes et de confort absolu.

Outre ses installations somptueuses, Treyam prévoit une multitude d’activités pour divertir ses hôtes, des sports nautiques aux équipements sportifs en passant par un spa et une offre gastronomique variée.

Treyam n’est qu’une des nombreuses pièces du puzzle Neom. Entre la ville flottante Oxagon, l’île artificielle Sindalah et d’autres projets hôteliers au design futuriste, l’Arabie saoudite continue d’écrire l’histoire de l’architecture et du tourisme avec une audace sans pareille.