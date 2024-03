Uranium: face à la Russie, les USA changent de stratégie

Les tensions historiques entre les États-Unis et la Russie, héritées de la Guerre froide, continuent de façonner leur interdépendance économique, en particulier dans le domaine stratégique de l’uranium enrichi. Cette dépendance, accentuée par les accords post-Guerre froide, soulève des préoccupations majeures quant à la sécurité nationale américaine, exacerbées par la part significative de l’uranium enrichi fourni par la Russie pour alimenter les centrales nucléaires américaines. Face à cette réalité, les autorités américaines, dont Kathryn Huff, secrétaire adjointe à l’énergie nucléaire, alertent sur l’urgence de réduire cette dépendance, tandis que la Russie maintient sa position dominante dans l’enrichissement de l’uranium au niveau mondial.

Dans ce contexte, les États-Unis entament une réorientation stratégique visant à diminuer leur vulnérabilité énergétique vis-à-vis de la Russie. Avec une consommation d’uranium dépassant les 18 000 tonnes par an, principalement destinée à leurs plus de 90 réacteurs nucléaires, les États-Unis se trouvent dans une position délicate, leur production nationale ne couvrant actuellement que 10 % de ces besoins. La réactivation des mines d’uranium inactives et l’ouverture de nouvelles exploitations émergent comme des solutions vitales pour surmonter cette dépendance.

Publicité

Pour concrétiser cette ambition, l’Association des producteurs d’uranium naturel des États-Unis indique que l’ouverture de 8 à 10 nouvelles mines majeures s’avère nécessaire. Le contexte actuel, marqué par un prix de l’uranium dépassant les 100 dollars la livre en janvier 2024, offre un terrain propice à la relance de cette industrie. Toutefois, les efforts déployés par cinq entreprises, bien qu’importants, semblent insuffisants pour inverser la tendance à court terme.

Cette stratégie s’inscrit dans une perspective plus large, où les enjeux de sécurité nationale se mêlent à des considérations environnementales et économiques. Réduire la dépendance envers l’uranium russe ne constitue pas seulement une réponse aux tensions géopolitiques, mais aussi un moyen de promouvoir une autonomie énergétique durable. L’initiative américaine pour relancer sa production d’uranium interne s’accompagne ainsi d’un impératif de responsabilité envers l’environnement et les communautés locales.

L’approche américaine reflète une prise de conscience aiguë des enjeux multidimensionnels associés à l’uranium. Au-delà de la réduction de la dépendance énergétique, elle vise à assurer une sécurité énergétique pérenne tout en respectant des principes de durabilité et de responsabilité sociale. Cette démarche, bien que complexe, est cruciale pour naviguer dans un environnement international incertain et pour préserver les intérêts stratégiques à long terme des États-Unis.