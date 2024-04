Afrique: ce pays adopte une nouvelle monnaie adossée à l’or, voici pourquoi!

Dans un contexte économique mondial où la volatilité des monnaies non dominantes peut s’avérer particulièrement préjudiciable pour les économies moins robustes, l’ancrage d’une devise nationale à un actif tangible comme l’or offre une alternative séduisante. Cette stratégie permet non seulement de stabiliser la monnaie en question en la protégeant contre les fluctuations imprévisibles, mais aussi de renforcer la confiance des investisseurs et des citoyens dans la monnaie, grâce à la valeur intrinsèque et la reconnaissance globale de l’or comme réserve de valeur fiable et stable. Ainsi, un tel ancrage peut contribuer à une économie plus prévisible et résiliente face aux chocs externes.

Au Zimbabwe, la Banque centrale a décidé d’adopter cette stratégie en lançant le Zimbabwe Gold (ZiG), une nouvelle devise qui tire sa valeur des réserves d’or du pays et d’un ensemble de devises étrangères. Cette décision fait suite à une série de défis économiques, notamment une inflation galopante et une perte de confiance dans la monnaie locale, qui ont poussé le pays à chercher des solutions innovantes pour stabiliser son économie.

Le ZiG, dont la valeur est calquée sur le taux de change interbancaire et le prix de l’or fixé à Londres, est conçu pour offrir une alternative stable et fiable à la monnaie locale précédemment en circulation. Avec un délai de 21 jours accordé pour l’échange des anciens billets, le gouvernement zimbabwéen encourage activement la population et les entreprises à adopter cette nouvelle monnaie, qui devra également être utilisée pour le paiement d’une partie des impôts.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’efforts plus larges déployés par le Zimbabwe pour redresser son économie, qui a été gravement affectée par des décisions politiques et économiques contestables par le passé. Le pays, en adoptant une monnaie adossée à l’or, cherche à tourner la page d’une période marquée par une hyperinflation dévastatrice, où les prix changeaient à une vitesse vertigineuse, rendant la vie quotidienne des Zimbabwéens extrêmement difficile.

La Banque centrale, sous la direction de John Mushayavanhu, s’est engagée à assurer la stabilité et la confiance dans la nouvelle monnaie, en s’appuyant sur des actifs tangibles et précieux. En mettant en place des mesures telles que l’introduction de nouvelles coupures colorées de ZiG, le Zimbabwe espère rétablir la simplicité et la prévisibilité dans son système financier.

Le passage à une monnaie adossée à l’or représente pour le Zimbabwe un pas important vers la reconstruction de son économie et la restauration de la confiance tant au niveau national qu’international. En s’éloignant des pratiques passées qui ont contribué à l’instabilité économique, le pays aspire à une ère de stabilité financière et de prospérité retrouvée.