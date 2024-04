Afrique du Nord: des yachts bientôt construits et exportés

L’Égypte s’apprête à hisser haut les voiles de son industrie navale avec un projet ambitieux : la construction de yachts marins de classe mondiale. Selon les informations relayées par Egypt Today, ce projet vise à mettre en place une infrastructure complète pour la fabrication, l’entretien et l’exportation de ces luxueux navires, à l’instar des chantiers navals européens et internationaux renommés.

L’objectif est clair : hisser l’Égypte sur la carte mondiale de la fabrication de yachts, tout en générant d’importants revenus en devises pour le pays. Pour concrétiser cette vision, le Cabinet des ministres égyptien a récemment donné son aval à la mise en place d’une zone franche spéciale dédiée à cette industrie, baptisée Modern Boats Company (SAE).

S’étendant sur une superficie impressionnante de 51 150 mètres carrés, cette zone franche sera stratégiquement située au sud de Safaga, en bordure de la mer Rouge. Un emplacement idéal qui offre un accès privilégié aux voies navigables internationales, favorisant ainsi les échanges commerciaux à l’échelle mondiale.

L’une des particularités de ce projet réside dans l’engagement de l’entreprise à exporter la totalité de sa production annuelle à l’étranger. Cette orientation vers le marché international souligne l’ambition de l’Égypte de devenir un acteur majeur dans le secteur des yachts de luxe. De plus, pour encourager l’utilisation des ressources locales et stimuler l’économie nationale, l’entreprise devra intégrer des composants locaux dans ses produits à hauteur d’au moins 50%, dans un délai maximal de trois ans à compter du début des opérations.

Cette initiative ambitieuse promet de dynamiser l’économie égyptienne en créant de nouveaux emplois, en stimulant les industries locales et en renforçant la compétitivité du pays sur la scène internationale. En investissant dans des infrastructures modernes et en favorisant l’innovation, l’Égypte démontre sa volonté de diversifier son économie et de saisir de nouvelles opportunités de croissance dans des secteurs stratégiques comme celui de la construction navale.