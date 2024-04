Afrique du Nord: voici les pays déconseillés par le Royaume-Uni

La guerre entre Israël et le Hamas palestinien, ainsi que les tensions internationales (récemment matérialisées par les tirs de missiles iraniens sur le sol israélien) poussent de nombreux pays du monde à mettre en garde leurs ressortissants. C’est notamment le cas du Royaume-Uni, dont le gouvernement a décidé d’alerter les siens.

En effet, ce vendredi, le ministère britannique des Affaires étrangères a dévoilé une liste de 18 pays dans lesquels les ressortissants britanniques doivent absolument éviter de se rendre. Ces pays comprennent une sélection de nations situées en Afrique du Nord. On pense au Maroc, à l’Égypte, à l’Algérie ou encore à la Tunisie ainsi qu’à la Libye. Les risques d’attentats y sont jugés élevés.

L’Afrique du Nord, sur la liste des régions déconseillées

Sur cette liste, figure également le Koweït, l’Arabie Saoudite, les Émirats ainsi que la Jordanie, de même que le Liban, Bahreïn ou encore la Syrie, l’Irak et enfin, le Qatar. Le Foreign office craint que, sur ces terres, des opérations militaires ou terroristes peuvent avoir lieu, mettant ainsi en danger la vie de plusieurs dizaines, voire des centaines de personnes.

Une décision qui pourrait impacter certaines destinations, très dépendantes des touristes britanniques. C’est notamment le cas du Maroc ! En effet, des villes comme Marrakech, Essaouira ou encore Agadir sont concernées, puisqu’elles sont reliées à de nombreuses villes anglaises via des lignes directes. Chaque année, ce sont des millions de touristes anglais qui se rendent sur place pour profiter du soleil, de la plage et de la douceur de vivre.

Une position amenée à évoluer

Naturellement, ces indications n’ont pas vocation à interdire à qui que ce soit de se rendre sur place. Enfin, les évolutions politiques et les éventuelles résolutions des conflits et tensions en cours pourraient donner lieu à une révision de la part du ministère britannique des Affaires étrangères. Dans tous les cas, il est toujours conseillé de faire attention et de se rapprocher de son ambassade en cas de problématique.