Afrique: la Chine augmente ses importations, voici le secteur concerné

Entre la Chine et l’Afrique, les relations sont au beau fixe. En effet, selon certains chiffres récents, les importations chinoises, depuis le continent africain, sont de plus en plus nombreuses. Les ressources naturelles compteraient pour une grande partie de ces échanges commerciaux.

En effet, la Chine est l’un des principaux producteurs mondiaux de batteries pour les véhicules électriques. Pour les produire, les entreprises ont besoin de nombreuses ressources, à commencer par du minerai et autres terres rares. Et c’est vers l’Afrique que les regards se tournent donc, de nombreux pays disposant d’importantes ressources naturelles à exploiter.

La coopération sino-africaine se développe

Résultat, sur le premier trimestre de cette année 2024, les importations chinoises, depuis l’Afrique, ont augmenté de 8% par rapport à la même période, l’an dernier, représentant 29.42 milliards de dollars au total. Des chiffres qui s’expliquent aussi par la suppression des droits de douane chinois sur 98% des produits africains envoyés sur le sol chinois, depuis une vingtaine de nations.

Mais l’inverse est-il aussi vrai ? La Chine exporte-t-elle davantage vers l’Afrique ? La réponse est oui. En effet, selon l’administration des douanes chinoises, le continent africain importe de plus en plus de produits chinois, avec une hausse enregistrée de 4.4% au cours du premier trimestre, à 41.4 milliards de dollars de valeur. Ici, par de matière première (or, terre rare), mais plutôt des produits finis comme du textile ou encore des machines et de l’électronique.

Des échanges en hausse, des objectifs très élevés

Et les objectifs sont extrêmement élevés, de part et d’autre. À l’occasion du Forum sur la coopération sino-africaine de 2021, Xi Jinping avait annoncé la couleur. Ce dernier souhaitait en fait faire passer la valeur totale des échanges entre les deux entités, à 300 milliards de dollars au total, par an, d’ici à 2035. Si cela semble très élevé, la hausse soutenue des échanges et le renforcement des liens politiques pourraient permettre d’atteindre ces objectifs.