Afrique: la marine de ce pays va recevoir un 3ème patrouilleur lance-missiles

Face à des défis considérables, la marine sénégalaise s’apprête à renforcer significativement ses capacités avec la réception imminente du Cayor, le troisième patrouilleur lance-missiles du type OPV 58S. La pêche illégale figure parmi les problèmes les plus pressants, menaçant la biodiversité marine et l’économie du Sénégal, déjà fortement tributaire des ressources halieutiques. Cette menace s’accompagne d’autres enjeux tels que la piraterie, la surveillance des vastes zones maritimes et la nécessité de moderniser une flotte vieillissante pour maintenir une défense maritime efficace.

La cérémonie de livraison du patrouilleur Cayor a eu lieu le 16 avril au chantier naval Piriou à Concarneau, en présence de dignitaires tels que l’ambassadeur du Sénégal en France et l’amiral chef d’état-major de la marine sénégalaise. Ce navire, comme ses prédécesseurs le Walo et le Niani, illustre la réponse technologique aux exigences opérationnelles de la marine dans un contexte sécuritaire régional complexe.

Construits dans le cadre d’un contrat initié en 2019, ces navires requièrent plus de 600.000 heures de travail entre les sites de Concarneau et de Lanester. Vincent Faujour, président de Piriou, a souligné lors de la cérémonie l’importance de cette livraison, qui témoigne de la confiance placée par le Sénégal dans le constructeur français, ainsi que de l’ambition de doter la marine sénégalaise de moyens à la hauteur de ses missions de dissuasion et de défense.

Les patrouilleurs OPV 58S se distinguent par leurs capacités avancées, capables de mener des missions de lutte contre la pêche illégale et de surveillance maritime grâce à un armement sophistiqué et des équipements de haute technologie, y compris des systèmes de radar et d’optronique dernier cri. Ils offrent également une autonomie remarquable de trois semaines sans ravitaillement, essentielle pour les opérations prolongées en mer.

En outre, ces navires sont conçus pour accommoder des équipages de 24 marins et peuvent embarquer des personnels supplémentaires pour des missions spécifiques. Leur polyvalence est renforcée par des installations telles que des rampes pour semi-rigides et une grue, augmentant leur capacité à répondre à divers scénarios opérationnels, de la défense du territoire national à la protection des ressources naturelles. Ces additions récentes à la flotte sénégalaise jouent un rôle crucial dans l’élaboration d’une stratégie maritime intégrée, assurant à la fois sécurité et développement durable.