Afrique : pourquoi des navires de guerre chinois ont accosté dans ce pays

Les ports de Madagascar ont récemment accueilli des forces navales chinoises, marquant un événement dans les relations sino-malgaches. Au cœur de cette rencontre, les autorités locales et l’ambassadeur de Chine à Madagascar ont officiellement reçu les commandants de trois navires de guerre au port de Toamasina, également connu sous le nom de Tamatave, le mercredi 10 avril 2024.

Ces bâtiments, appartenant à la 45ème flotte d’escorte de la marine chinoise, jouent un rôle crucial dans la protection des navires commerciaux naviguant près des côtes somaliennes, une région notoire pour ses activités de piraterie. L’objectif de leur présence est de dissuader toute attaque de pirates somaliens et, si nécessaire, d’intervenir pour assurer la sécurité des voies maritimes.

Cette escale à Madagascar n’est pas seulement une mesure de sécurité. Elle symbolise également un renforcement des liens diplomatiques et de coopération militaire entre la Chine et Madagascar. L’accueil chaleureux des commandants par les autorités malgaches au Port Academic Center témoigne de l’importance de cet événement pour les deux nations.

Les activités de la flotte chinoise dans la région s’inscrivent dans le cadre d’une opération internationale plus large visant à sécuriser le golfe d’Aden, un axe maritime essentiel pour le commerce international. En assurant la sécurité de ces eaux, la Chine contribue à la stabilité régionale et démontre son engagement envers la lutte contre la piraterie maritime.

L’impact des attaques de pirates sur le commerce international est considérable, entraînant des pertes économiques importantes et augmentant les risques pour la sécurité maritime. Ces actes de piraterie ne sont cependant pas sans cause; ils trouvent souvent leur origine dans la chute drastique des revenus de pêche des communautés locales somaliennes, suite à la surpêche et aux activités illégales de flottes étrangères dans leurs eaux. Privés de leurs moyens de subsistance traditionnels, certains choisissent la piraterie comme une forme de survie économique.

Cet accostage offre également une occasion pour Madagascar de démontrer son engagement en faveur de la sécurité maritime et de renforcer ses relations avec une puissance mondiale telle que la Chine. L’interaction entre les forces navales et les autorités locales pourrait ouvrir la voie à d’autres formes de coopération, notamment en matière économique et sécuritaire, contribuant ainsi à un avenir prospère pour les deux nations.