Armement: la France augmente sa production militaire

Face à l’évolution des menaces géopolitiques, la France se positionne de manière stratégique sur le plan militaire. Le lancement de la construction du plus grand sous-marin jamais conçu sur le territoire national marque une étape décisive. Ce projet, porté par le groupe Naval et symbolisé par la découpe de la première tôle à Cherbourg le 20 mars, vise à renforcer les capacités de dissuasion nucléaire de la France. Les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération (SNLE 3G), dont la mise en service est prévue pour 2035, constituent un pilier central de cette stratégie, promettant une dissuasion efficace jusqu’à la fin du siècle.

Parallèlement, le ministère des Armées intensifie les efforts pour augmenter la cadence de production de l’armement, en réponse à la pression internationale croissante. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a récemment souligné la nécessité de constituer des stocks de munitions pour anticiper les diverses menaces, en particulier celles provenant de la guerre en Ukraine et des actions des Houthis en mer Noire. Cette directive s’inscrit dans un contexte où la rapidité de production et la capacité de réaction s’avèrent cruciales pour la sécurité nationale.

Dans ce cadre, le ministre a explicitement demandé au missilier européen MBDA des livraisons accélérées, illustrant l’urgence avec laquelle le gouvernement souhaite renforcer ses réserves militaires. Des décrets ont été publiés, conférant au ministère des pouvoirs étendus, incluant la priorisation des contrats et la possibilité de réquisition. Ces mesures visent à garantir une production rapide et efficace des systèmes de missiles, notamment l’Aster.

La Direction générale de l’armement (DGA) joue un rôle clé dans cette accélération, avec des instructions claires pour que MBDA augmente ses stocks de composants essentiels. Cette démarche est cruciale pour assurer une production ininterrompue de munitions, répondant ainsi aux exigences de Sébastien Lecornu concernant la préparation et la réactivité des forces armées françaises.

En outre, le ministre a mis en exergue l’importance de la compétitivité de l’industrie de défense française, notamment en termes de délais de livraison, pour maintenir sa position sur le marché international. La perte de contrats dans des pays de l’Europe de l’Est a été un signal d’alarme, soulignant le besoin de se montrer performant non seulement technologiquement et diplomatiquement, mais aussi en termes de rapidité de fourniture.

L’ensemble de ces mesures reflète l’engagement de la France à maintenir sa souveraineté et à renforcer sa position de puissance militaire. Le programme SNLE 3G, conjugué à l’accélération de la production d’armements, constitue une réponse ambitieuse et stratégique aux défis sécuritaires contemporains, tout en soutenant l’économie nationale à travers la création d’emplois et l’implication de nombreuses entreprises locales.