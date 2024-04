Armement : le Royaume-Uni veut son missile ultime face à la Russie et la Chine

Les armes hypersoniques, définies par leur capacité à atteindre des vitesses supérieures à Mach 5, sont des systèmes d’armement qui combinent les caractéristiques des missiles balistiques et de croisière, offrant à la fois une grande vitesse et une maniabilité accrue. Cette combinaison rend ces armes particulièrement difficiles à détecter et à intercepter avec les systèmes de défense anti-missiles traditionnels.

Des nations comme la Russie et la Chine ont déjà développé et testé ces systèmes, les utilisant pour renforcer leurs capacités stratégiques et augmenter leur influence géopolitique. En réponse, d’autres pays sont poussés à développer leurs propres technologies hypersoniques pour maintenir un équilibre sécuritaire.

Le Royaume-Uni, conscient de ces enjeux, ambitionne de se doter de sa propre technologie hypersonique. Selon une révélation du Sunday Telegraph, le ministère de la Défense (MoD) britannique projette de développer et de construire un missile de croisière hypersonique entièrement conçu au Royaume-Uni, avec une mise en service visée pour 2030. Ce missile serait un élément clé de la stratégie de défense britannique, visant à garantir une capacité de frappe rapide et précise contre des menaces émergentes.

Le MoD a précisé que cette arme doit être le fruit d’une conception et construction purement britanniques, reflétant les investissements massifs récemment annoncés dans l’innovation de défense. Le projet reste toutefois à un stade de définition, avec des incertitudes notamment sur la plateforme de lancement — terrestre, navale ou aérienne. Des recherches sont également en cours pour développer une technologie de moteur ‘scramjet’, c’est-à-dire un statoréacteur à combustion supersonique, ainsi que pour les matériaux nécessaires, qui doivent être développés ex nihilo.

Ce développement s’inscrit dans un cadre plus large d’innovation et de renforcement des capacités militaires britanniques. Par exemple, le programme Hypersonic Air Vehicle Experimental (HVX) mené par la Royal Air Force, en collaboration avec le Defence Science and Technology Laboratory et le National Security Strategic Investment Fund, vise à aboutir à un avion hypersonique qui serait propulsé par un moteur révolutionnaire développé par Rolls Royce et Reaction Engines.

Les efforts du Royaume-Uni pour développer une capacité hypersonique indépendante s’inscrivent dans une démarche d’auto-affirmation technologique et de dissuasion face à des adversaires disposant déjà de telles capacités. Cela démontre une volonté claire de Londres de ne pas rester à la traîne dans la course aux technologies avancées qui façonnent le paysage de la sécurité mondiale.