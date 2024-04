Attaque d’Israël en Iran: un pays arabe condamne, la Russie et la Chine réagissent

Dans un climat déjà tendu au Moyen-Orient, une série d’événements survenus récemment a ravivé les craintes d’une escalade des tensions dans la région. L’Iran, au réveil du vendredi 19 avril, a été secoué par des explosions dans plusieurs provinces, entraînant une activation précoce de sa défense aérienne. Ces incidents ont été rapidement associés à une attaque israélienne, considérée comme une réponse aux récentes attaques de drones et de missiles contre Israël le week-end précédent.

Les réactions internationales n’ont pas tardé à se manifester. Les États-Unis, bien qu’officiellement silencieux quant à leur implication, ont vu certains de leurs hauts responsables pointer du doigt Israël. Cette situation a incité le Kremlin à appeler à la retenue, soulignant l’importance de prévenir toute escalade dangereuse dans la région. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré que la prudence était de mise, insistant sur le besoin de clarifications officielles avant toute conclusion hâtive.

« Nous continuons à encourager les parties à la retenue et à s’abstenir de toute action susceptible de provoquer une nouvelle escalade dans une région aussi sensible », a estimé le porte-parole Dmitri Peskov. La Chine, de son côté, s’est également exprimée, exprimant son opposition à toute action susceptible d’aggraver la situation. Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a souligné lors d’une conférence de presse que Pékin était fermement engagé en faveur de la désescalade et qu’il surveillait attentivement la situation.

« La Chine a pris note de ces informations de presse. Elle s’oppose à toute action susceptible d’entraîner une escalade des tensions », a indiqué Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse. Parmi les voix régionales, celle d’Oman s’est élevée avec une condamnation ferme de l’attaque présumée d’Israël en Iran.

Le sultanat, longtemps reconnu pour son rôle de médiateur dans les conflits régionaux, a dénoncé les actions israéliennes comme étant des agressions militaires inacceptables. Le sultanat d’Oman « condamne l’attaque israélienne de ce matin contre Ispahan, en République islamique d’Iran, ainsi que les agressions militaires répétées d’Israël dans la région », a affirmé un porte-parole du ministère des Affaires étrangères