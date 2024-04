Bénin : la purge continue dans l’entourage de Talon

Alors que le limogeage de Johannes Dagnon continue de nourrir les débats sur ce qui se passe autour du président de la République, une nouvelle séparation vient tremper totalement la plume dans l’encre. C’est le cas de Pamphile Zomahoun, débarqué des renseignements d’Etat et envoyé comme nommé envoyé spécial pour Haïti à l’Ambassade du Bénin à Brasilia qui fait jaser l’opinion. Talon se sépare-t-il d’un vieil ami en l’éloignant du pays ou permet-il à un fidèle compagnon de prendre ses distances pour éviter les tumultes de fin de mandat ? Plusieurs questions restent posées.

Le colonel Pamphile Zomahoun n’est plus le directeur des services de liaison et de la documentation (Dsld) au Bénin. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 17 avril 2024. En poste depuis le 23 mai 2016 à la tête de la Direction des renseignements du Bénin, l’homme quitte désormais ces fonctions mais aussi le pays. Il est depuis ce mercredi ambassadeur adjoint, envoyé spécial pour Haïti à l’ambassade du Bénin à Brasilia au Brésil. Cette nomination qui est loin d’être une promotion apparait plutôt comme un éloignement pour ne pas dire une punition.

En effet, en collaboration avec Patrice Talon depuis 2011, dans le cadre du programme de vérification des importations, Pamphile Zomahoun avait été accusé avec Johannes Dagnon, d’avoir tenté de commettre un attentat pour empêcher le retour du président Boni Yayi qui était en déplacement à l’étranger, afin de remettre le pouvoir à un groupe de militaires. « Selon les premières informations que j’ai reçues, l’idée de ce coup de force était d’empêcher le chef de l’État de rejoindre Cotonou », après un voyage en Guinée Équatoriale « et instituer un régime militaire qui contraindrait le président Boni Yayi à l’exil », avait affirmé le Procureur de la République Justin Gbènamèto à l’époque. Du coup, le désormais envoyé spécial du Bénin en Haïti et Johannes Dagnon ont été arrêtés puis détenus alors que l’actuel président de la République était en exil.

Il est donc difficile de comprendre aujourd’hui ce qui a bien pu créer une telle distance entre Patrice Talon et son ami/collaborateur, pour que ce dernier mérite cette « pseudo promotion ». Pour rappel, Haïti traverse une grave crise sociopolitique et économique. C’est un pays presque sans gouvernement et sans chef de l’Etat depuis l’assassinat de Juvénal Moïse en juillet 2021 et où des gangs surarmés ont droit de cité dans les grandes villes. Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023, la police nationale a signalé 1239 homicides, contre 577 au cours de la même période en 2022, et 701 personnes dont 221 femmes, 8 filles et 18 garçons, ont été enlevées, soit 244 % de plus qu’en 2022 à la même période. Plusieurs pays y ont évacué leurs ressortissants et la Communauté internationale tente avec peine de trouver des solutions.

C’est dans ce contexte que le colonel Pamphile Zomahoun qui n’a jamais fait carrière dans la diplomatie et n’a pas non plus occupé de poste d’attaché militaire dans une ambassade, devrait se familiariser avec ses nouvelles charges d’envoyé spécial en Haïti. De toute façon, c’est le président de la République qui décide de qui il nomme à tel ou tel poste pour atteindre ses objectifs. Et comme pour les agents de l’Etat, le service s’exerce partout ou besoin sera. Ainsi l’ex-patron des renseignements devra faire avec. Seulement on continue de se demander pourquoi Patrice Talon s’éloigne de ses fidèles amis et collaborateurs.