Bénin : Un étudiant en attente de soutenance décède après avoir été braqué

Un étudiant de l’Université d’Abomey-calavi a rendu l’âme dans la matinée de ce lundi 8 avril au Centre national hospitalier et universitaire (CNHU) de Cotonou. Selon le site d’informations béninois Banouto qui rapporte l’information, il aurait été admis depuis plusieurs jours aux soins intensifs dudit hôpital après avoir été victime d’un braquage dans le quartier Bidossessi à Abomey-Calavi. Deux individus non identifiés ont tiré sur lui et ont emporté sa moto de marque Haojoue 115 S et immatriculée 2DS 3771 RB.

La scène s’était produite dans la nuit du vendredi 29 mars. La prompte réaction des voisins a permis de l’amener à l’hôpital où il a subi une intervention quelques heures plus tard pour hémorragie interne. Après s’être débattu pendant plusieurs jours, il a fini par rendre l’âme dans la matinée de ce 8 avril 2024. Toujours selon Banouto, le jeune homme de 27 venait de finir sa formation à l’Institut National de l’Eau (INE), option Génie rural et maîtrise de l’eau et était en attente de soutenance.