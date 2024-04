Boeing: un nouvel incident inquiétant signalé aux USA

Aux États-Unis, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Boeing. Depuis quelques semaines, l’avionneur américain ne cesse de faire parler de lui à cause d’incidents qui se multiplient. Problèmes de moteur, portes qui s’ouvrent… Le géant américain a bien mauvaise presse et les récents événements observés ne vont rien arranger.

En effet, alors qu’il devait décoller de l’aéroport de Denver, aux USA, un avion de la compagnie américaine Southwest Airlines a finalement dû renoncer. La raison ? Celui-ci a perdu une partie du capot de l’un de ses moteurs. Une enquête a été ouverte par la FAA, l’agence fédérale américaine chargée de gérer l’aviation civile. 141 personnes se trouvaient à bord.

135 passagers se trouvaient à bord de l’avion

En effet, 135 passagers avaient pris leur billet à bord de l’avion et tous étaient accompagnés de 6 membres d’équipage. Les images de l’incident ont été filmées et publiées sur les réseaux sociaux. On peut y voir une partie du capot qui se décolle et l’annonce du retour immédiat à la porte d’embarquement, effectuée de la part du commandant de bord. Personne n’a été blessé.

Les images, impressionnantes, ont poussé le groupe Southwest Airlines à réagir. En effet, l’entreprise a présenté toutes ses excuses aux personnes qui se trouvaient à bord, pour l’inquiétude qui a été causée. L’avion a été totalement stoppé et des équipes de maintenance travaillent afin de déterminer les causes qui pourraient expliquer comment et pourquoi un tel incident s’est produit.

Un problème plus profond ?

Ces dernières ont toutefois refusé d’évoquer le sujet, ne souhaitant notamment pas préciser la date à laquelle la toute dernière opération de maintenance de ce type a eu lieu sur l’appareil. Les prochaines semaines pourraient donc permettre d’en apprendre un peu plus sur le sujet et surtout, pourraient pousser les équipes de la compagnie aérienne (et d’autres) à lancer de grandes opérations d’analyse et de maintenance.