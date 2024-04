Burkina Faso : Ibrahim Traoré inaugure un complexe industriel

Au cœur de défis sécuritaires sans précédent, le Burkina Faso fait face à une instabilité qui menace ses structures économiques et sociales. Les attaques répétées de groupes armés ont non seulement fragilisé la cohésion nationale mais également impacté l’économie, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie. Dans ce contexte difficile, la stabilité économique est plus que jamais cruciale pour soutenir l’effort national et promouvoir la résilience des communautés.

Lundi matin, un pas significatif vers le renforcement de l’autonomie économique a été franchi avec l’inauguration du complexe industriel Agence Deli Internationale Prod Industries (ADIPROD INDUSTRIES SA) par le Capitaine Ibrahim Traoré, Président de la Transition et Chef de l’État. Situé dans la zone industrielle B de Bobo-Dioulasso, ce site de 10 hectares est dédié à la production et la commercialisation d’huile alimentaire et de produits dérivés.

Publicité

Lors de cette cérémonie, le Capitaine Traoré a exprimé son ambition de transformer les ressources locales pour augmenter la valeur ajoutée des produits burkinabés. Il a souligné l’importance pour le pays de ne pas se limiter à l’importation mais de devenir également un acteur majeur de l’exportation. Ce soutien manifeste du gouvernement à l’industrialisation locale est perçu comme un levier potentiel de développement économique durable.

Par ailleurs, le ministre du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, Serge Poda, a relayé lors de son discours l’importance de cette inauguration qui témoigne de la résilience des entrepreneurs locaux. Le complexe ADIPROD ne se contente pas de produire de l’huile; il prévoit également la fabrication de produits alimentaires pour animaux et de savon, répondant ainsi à un spectre large de besoins locaux.

Le projet, qui a coûté environ 18 milliards de francs CFA, ne symbolise pas seulement un investissement économique, mais aussi un engagement envers l’autosuffisance et la valorisation des ressources nationales. Avec une capacité de transformation de plus de 300 tonnes d’amendes de karité et d’autres oléagineux par jour, cette initiative est un modèle d’entreprise répondant à la vision du Président Traoré, visant à stimuler le secteur privé et à inspirer d’autres opérateurs économiques à investir dans la transformation locale.