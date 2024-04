Burkina : TV5 Monde, AgenceEcofin et d’autres médias suspendus

Le samedi 27 avril, le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Burkina Faso a décidé de suspendre la diffusion de plusieurs médias internationaux. Les médias concernés par la mesure de suspension sont les suivants : TV5 Monde, Deutsche Welle (DW), Ouest-France, Lemonde.fr, ApaNews, The Guardian et AgenceEcofin.

Dans un communiqué explicatif, le CSC dit avoir constaté la diffusion sur les ondes et les plateformes ci-dessus mentionnées « d’un élément audiovisuel et d’un article accusant l’armée burkinabè d’exactions sur les populations civiles au Nord et au Nord-Est du pays ». Les autorités burkinabè sont très regardantes sur les informations en lien avec l’armée burkinabè.

Pour les autorités en place, le traitement d’un certain type d’informations sorti de son contexte peut avoir des répercussions négatives dans la dynamique de reconquête du territoire. Dans le communiqué du CSC, on peut lire ceci : « Les accusations font suite à la publication d’un rapport de l’ONG Human Rights Watch sur son site internet. Le CSC a décelé dans les contenus publiés sur ces différents supports, des déclarations péremptoires et tendancieuses contre l’armée burkinabè, sans précaution aucune ; ce qui porte atteinte aux principes cardinaux du traitement de l’information et constitue une désinformation de nature à porter le discrédit sur l’armée burkinabè. »

À noter que les sanctions diffèrent pour les différents médias concernés. En effet, la chaîne française TV5 Monde est suspendue pour deux semaines, alors que pour les autres, la mesure de suspension court jusqu’à nouvel ordre. L’instance burkinabè de régulation des médias a précisé que l’accès aux sites Web de TV5 Monde, à partir du territoire burkinabè, sera suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Ces nouvelles mesures de suspension interviennent quelques jours seulement après la suspension des radios britannique et américaine BBC et Voice of America (VOA) pour une période de deux semaines. Cela va faire bientôt une décennie que le Burkina Faso mène une lutte intense contre le terrorisme. Le pays des Hommes Intègres a mobilisé et continue de mobiliser de grands moyens afin de faire face à l’hydre terroriste.