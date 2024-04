Cancer: une découverte importante grâce à l’intelligence artificielle

Chaque année, dans le monde, près de 10 millions de personnes décèdent des suites d’une longue maladie, comme le cancer. Mais de plus en plus, on voit apparaître de nouvelles solutions porteuses d’espoir pour les patients malades. Récemment d’ailleurs, une nouvelle percée a été rendue possible en la matière.

Cette percée, c’est la possibilité de développer un vaccin personnalisé, entièrement conçu grâce à l’intelligence artificielle, qui pourrait permettre d’éviter les rechutes des patients concernés par la maladie. Ce dernier a été entièrement pensé et travaillé par Transgene, une société biotech française, qui s’est spécialisée dans l’immunothérapie.

Une biotech française annonce une percée majeure

Ce vaccin ne concerne, à ce stade, “que” les cancers ORL. Ce sont des maladies qui se développent dans les organes formant les voies aérodigestives supérieures (VADS). Ce sont des maladies que l’immunothérapie n’arrive pas à bien soigner. Résultat, les rechutes sont assez fréquentes, ce qui limite les capacités de soin et impacte forcément le moral des personnes touchées.

Mais une nouvelle solution est actuellement en phase de test et les résultats cliniques sont plutôt encourageants. En effet, l’intelligence artificielle permet de créer un traitement spécifique à chaque patient. Ce vaccin est injecté en plusieurs fois, permettant ainsi au système immunitaire d’être “formé” afin de tuer les cellules tumorales. Résultat, le risque de rechute est considérablement limité.

Un vaccin personnalisé à l’essai

Une injection a lieu toutes les semaines pendant six semaines. Ce laps de temps passé, de nouvelles injections ont lieu une fois toutes les trois semaines, pendant 12 mois. Les résultats sont jugés comme étant excellents, même s’il ne s’agit là que de la première phase de l’étude clinique. De quoi intéresser de nombreuses personnes puisque, chaque année, 16.000 nouveaux cas sont détectés.