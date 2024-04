Cannabis, Cocaïne, lingots d’or: une élue arrêtée en France

Des révélations stupéfiantes secouent la petite commune d’Avallon, située dans le département de l’Yonne, où Jamilah Habsaoui, maire de la ville depuis mars 2021, se trouve au cœur d’une affaire de trafic de drogue. Les forces de l’ordre, agissant sur la base d’une enquête minutieuse menée depuis plusieurs semaines, ont découvert pas moins de 70 kg de cannabis dans la résidence de l’édile lors d’une perquisition.

L’affaire prend une ampleur considérable avec la mise en garde à vue de sept individus, y compris la maire et deux de ses frères, selon les déclarations du procureur de la République d’Auxerre, Hugues de Phily. La série de perquisitions menées dans cette enquête a permis aux enquêteurs de saisir une quantité significative de drogues et d’actifs, incluant 983 grammes de cocaïne, une somme de 7 000 euros en liquide et une vingtaine de lingots d’or.

Les investigations ne se sont pas limitées au domicile de Jamilah Habsaoui mais se sont étendues à des lieux associés à ses activités professionnelles et publiques, notamment la mairie et la pharmacie où elle exerce. Ces actions s’inscrivent dans un contexte plus large de lutte contre le narcotrafic en France, illustré par les récentes opérations « place nette » et « place nette XXL » initiées par le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin.

Jamilah Habsaoui, figure politique locale reconnue, élue pour la première fois en tant que conseillère municipale en 2014 avant de gravir les échelons jusqu’à la mairie, se trouve désormais au centre d’un scandale qui remet en question sa carrière et son intégrité. Avallon, une commune paisible de 6 000 âmes nichée dans le parc naturel régional du Morvan, se retrouve ainsi propulsée sous les feux de la rampe pour des raisons bien sombres.

L’Association française des magistrats instructeurs a émis des réserves quant à l’efficacité de ces opérations ponctuelles, soulignant la nécessité d’une stratégie plus globale pour endiguer efficacement le trafic de drogues. Cette affaire, avec ses ramifications politiques et ses implications sociales, s’inscrit dans une problématique nationale plus vaste, engageant un débat sur les méthodes et les moyens de lutte contre la criminalité organisée en France.