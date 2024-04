Ce milliardaire a fait un investissement colossal dans ce secteur

Dans une course effrénée vers l’électrification, Euisun Chung, président exécutif et PDG de Hyundai Motor, se positionne en tête de peloton. L’annonce retentissante de son investissement colossal de 18 milliards de dollars dans le segment des véhicules électriques résonne comme un coup de tonnerre dans l’industrie automobile.

Cet engagement massif est symbolisé par le lancement, en novembre dernier, de la construction d’une usine dédiée aux véhicules électriques à Ulsan, au cœur de la métropole automobile de la Corée du Sud. Une étape majeure dans la stratégie de Hyundai Motor, qui vise à devenir l’un des principaux acteurs mondiaux de ce secteur en pleine expansion d’ici 2030.

Dans cette course vers l’électrification, Hyundai Motor ne compte pas rester en queue de peloton. Avec la promesse d’élargir sa gamme de modèles de véhicules électriques de 10 à 31, et d’augmenter sa production totale à 3,6 millions d’unités d’ici 2030, le constructeur coréen affiche une détermination sans faille. Une ambition qui contraste avec les modestes 269 000 unités produites en 2023, mais qui témoigne d’une volonté farouche de rivaliser avec les géants de l’industrie.

Le marché américain, en particulier, est devenu un terrain de jeu crucial pour Hyundai Motor. Avec plus de 28 000 véhicules électriques vendus au troisième trimestre, la société a réussi à surpasser des poids lourds tels que Ford et General Motors. La construction en cours d’une usine de véhicules électriques en Géorgie ne fait que confirmer l’engagement de Hyundai Motor sur le sol américain.

Derrière cette success-story se cache une saga familiale fascinante. En effet, Euisun Chung n’est autre que le fils de Mong-Koo Chung, président honoraire de Hyundai Motor. Une ascension fulgurante qui a propulsé les deux hommes parmi les personnalités les plus riches de Corée du Sud, le père et le fils occupant respectivement la cinquième et la dixième place de ce prestigieux classement.