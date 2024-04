Ce pays arabe revoit ses ambitions pour son méga-projet de ville futuriste

Le projet ambitieux de développement de la ville de Neom en Arabie saoudite semble rencontrer ses premiers obstacles, révèle un rapport de Bloomberg. Initialement prévue pour accueillir 1,5 million d’habitants d’ici 2030, la mégapole futuriste ne devrait finalement en compter que 300 000, soit cinq fois moins que les estimations précédentes.

À l’origine, Neom devait s’étendre sur 170 kilomètres dans les régions montagneuses et désertiques du nord-ouest de l’Arabie saoudite, avec pour vision la construction de deux gratte-ciel emblématiques, nommés « The Line », culminant à 500 mètres de hauteur. Ce projet colossal, porté par le prince héritier Mohammed ben Salmane, visait à diversifier l’économie du royaume en créant une cité ultramoderne et en attirant des investisseurs du monde entier.

Cependant, les ambitions initiales semblent avoir été revues à la baisse. D’après les dernières informations, la longueur totale de Neom en 2030 sera seulement de 2,4 kilomètres, bien loin des 170 kilomètres initialement envisagés. De plus, la population attendue dans la ville a été drastiquement réduite, passant de 1,5 million à seulement 300 000 habitants d’ici 2030.

Cette révision à la baisse soulève des questions sur la viabilité économique et environnementale du projet. Alors que Neom avait suscité un grand enthousiasme avec ses concepts de taxis volants et de robots domestiques, des doutes persistent quant à sa capacité à devenir une réalité concrète. Certains experts remettent en question la faisabilité d’une ville utopique sans voitures, censée être la plus vivable au monde sur une surface réduite de 34 kilomètres carrés.

Le projet Neom, initialement présenté comme une Silicon Valley régionale axée sur la biotechnologie et le numérique, semble désormais être confronté à des défis majeurs. Le coût colossal de la première phase de développement, évalué à 1200 milliards de riyals saoudiens, soulève également des interrogations quant à sa rentabilité future.