Cerveau humain: un ordinateur révolutionnaire présenté par une société américaine

La progression de l’intelligence artificielle ces dernières années est sans précédent. Depuis ses débuts, l’IA a évolué pour surpasser des tâches humaines complexes en matière de traitement de données, de reconnaissance d’images et de compréhension du langage naturel. Avec l’avènement de systèmes de plus en plus sophistiqués, les chercheurs cherchent maintenant à franchir une nouvelle étape en créant des ordinateurs qui non seulement imitent le cerveau humain mais le surpassent en termes de vitesse et d’efficacité énergétique.

Intel a récemment annoncé la création de « Hala Point« , le plus grand ordinateur neuromorphique au monde, une avancée majeure dans le domaine des technologies informatiques. Ce système innovant utilise les processeurs Loihi 2 d’Intel, conçus pour imiter le fonctionnement du cerveau humain. En combinant 1,152 de ces processeurs, Hala Point simule 1.15 milliard de neurones artificiels et 128 milliards de synapses artificielles, répartis sur 140,544 cœurs de traitement.

Le fonctionnement de ce superordinateur est fondamentalement différent de celui des systèmes conventionnels. Au lieu de séquences binaires, Hala Point utilise des réseaux de neurones qui traitent des impulsions électriques, permettant ainsi des calculs parallèles. Ce système est capable de réaliser 20 quadrillions d’opérations par seconde, un chiffre impressionnant lorsqu’on le compare aux superordinateurs classiques.

En matière d’efficacité énergétique, Hala Point se distingue également. Le rapport préliminaire non révisé par des pairs publié sur IEEE Explore révèle que cet ordinateur peut exécuter des charges de travail d’IA 50 fois plus rapidement et consomme 100 fois moins d’énergie que les systèmes informatiques traditionnels qui utilisent des unités de traitement central et des unités de traitement graphique.

Le premier déploiement de Hala Point aura lieu aux laboratoires nationaux de Sandia au Nouveau-Mexique. Les chercheurs y exploreront des problématiques complexes en physique des dispositifs, en architecture informatique et en science informatique. Ce terrain d’essai permettra de mieux comprendre les capacités et les limites de l’informatique neuromorphique dans des applications réelles.

À terme, les applications de l’informatique neuromorphique pourraient révolutionner non seulement la recherche en IA, mais aussi le développement des modèles de langage de grande taille, tels que ChatGPT. En effet, ces systèmes pourraient apprendre continuellement de nouvelles données, réduisant ainsi considérablement la charge de formation massive inhérente aux déploiements actuels de l’IA. Ce prototype de recherche est donc un point de départ vers des systèmes futurs qui pourraient être déployés commercialement, marquant une avancée significative dans le domaine de l’intelligence artificielle.