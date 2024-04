Cette aide que la Chine a apporté à la Russie

Les tensions historiques entre les États-Unis et la Chine se sont exacerbées ces dernières années, notamment sur des questions de commerce, de technologie et de sécurité régionale. Malgré les efforts de l’administration Biden pour stabiliser ces relations, des défis subsistent, illustrés par les récentes interactions économiques et diplomatiques entre les deux superpuissances. Le contexte actuel est marqué par des confrontations passées sous la présidence de Trump et par des sanctions contre des firmes chinoises telles que Huawei.

Révélations récentes par le Royal United Services Institute, un think tank britannique, indiquent qu’un cargo russe sanctionné par les États-Unis pour son rôle dans le transfert d’armes de la Corée du Nord vers la Russie, a été repéré dans un port chinois pour des réparations. D’après les images satellites, le navire nommé Angara a été aperçu dans la province du Zhejiang depuis février, malgré les restrictions internationales imposées.

Publicité

Depuis août 2023, l’Angara a effectué plusieurs trajets entre le port nord-coréen de Rajin et divers ports russes, transportant des milliers de conteneurs de munitions. L’activation temporaire de son transpondeur d’identification automatique (AIS) lors de passages dans des zones fréquentées a permis de le détecter avant qu’il n’éteigne ce dispositif à son arrivée en Chine.

Ces activités surviennent dans un contexte où les États-Unis, sous la conduite du secrétaire d’État Antony Blinken, exercent une pression accrue sur la Chine pour qu’elle modère son soutien à la Russie, notamment en ce qui concerne le conflit en Ukraine. Kurt Campbell, numéro deux du Département d’État, a averti que les États-Unis ne resteraient pas inactifs si Pékin intensifiait son aide à Moscou.

La semaine dernière, lors de sa visite en Chine, Blinken a critiqué ouvertement le soutien de Pékin à l’industrie de défense russe, le qualifiant de contribution majeure au conflit en Ukraine par la fourniture de composants essentiels à l’armement. Cette affirmation renforce les craintes d’un engagement indirect mais substantiel de la Chine dans l’escalade du conflit.

La visite de Blinken en Chine ne se limite pas seulement à des discussions sur la sécurité régionale et les échanges culturels, mais englobe également des négociations critiques sur les transferts d’armes et le soutien indirect à des actions militaires, qui continuent d’alimenter l’une des crises géopolitiques les plus aiguës de notre époque.