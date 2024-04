Chine: ce poids lourd local défie Google et Apple

Depuis plusieurs années, Huawei est sous le coup de sanctions américaines, entravant son expansion internationale et sa collaboration avec des géants technologiques occidentaux. Cependant, dans son pays natal, la Chine, le géant des télécommunications ne s’est pas laissé abattre et a continué à tracer son chemin. Face à l’embargo imposé par les États-Unis depuis 2018, Huawei a développé des alternatives aux systèmes mobiles dominants, Apple iOS et Google Android.

Autrefois leader sur le marché mobile, Huawei a subi une chute vertigineuse à la suite des sanctions américaines. Mais loin de se résigner, la société chinoise a démontré sa capacité à prospérer malgré l’absence de soutien de grandes entreprises telles que Qualcomm, Google et ARM, du moins sur son propre territoire.

Un exemple frappant de cette résilience est la création de HarmonyOS, un système d’exploitation alternatif développé par Huawei. Selon les récents rapports du média Nikkei Asia, HarmonyOS commence à ébranler la domination d’Android et d’iOS en Chine. Au quatrième trimestre de l’année 2023, cet OS a capté 16 % des parts de marché mobile en Chine, se rapprochant ainsi des 20 % détenus par iOS et ses iPhone.

Bien que HarmonyOS ne représente actuellement que près de 4 % du marché mondial, selon l’institut Counterpoint Research, Huawei a enregistré une croissance constante depuis le lancement de son système d’exploitation mobile. Cette percée n’est pas passée inaperçue, notamment pour des acteurs historiques tels que Microsoft et BlackBerry, qui n’ont jamais réussi à briser le duopole iOS/Android.

La stratégie de Huawei pour asseoir la popularité de HarmonyOS est multifacette. D’une part, la société a réussi à créer un écosystème attractif en collaborant avec des universités chinoises pour former les développeurs à sa plateforme. D’autre part, elle s’est engagée à faciliter le développement d’applications compatibles avec HarmonyOS. Ainsi, le nombre d’applications compatibles avec cet OS a dépassé les 4000, et l’objectif est d’atteindre les 5000 applications dans un avenir proche. Selon Huawei, ces applications couvriraient « 99 % des usages mobiles », offrant ainsi aux utilisateurs une alternative crédible à Android.

Cette montée en puissance de HarmonyOS n’est pas seulement un succès commercial pour Huawei, mais aussi une opportunité de création d’emplois. Le constructeur estime que le développement de logiciels pour son OS pourrait générer plus de 3 millions d’emplois en Chine, ce qui attire l’attention du gouvernement chinois, désireux de favoriser l’innovation technologique et le développement économique national, notamment face aux politiques protectionnistes des États-Unis.