Chine – Russie: ces nouvelles armes qui inquiètent les USA

L’espace s’est imposé auprès de nombreuses nations, comme étant le prochain terrain vers lequel se tourner afin de confirmer sa domination. À ce titre, les grands pays que sont la Chine, la Russie ou encore les USA investissent massivement dans le but de l’explorer, de le découvrir. Mais si l’aspect scientifique revêt d’une importance capitale, l’aspect militaire n’est jamais très loin.

Et dans le but de préserver leur intégrité, ces grandes nations lancent des satellites ! Ces satellites de défense permettent notamment d’espionner, de brouiller des signaux, de récupérer de l’information… À terme, on peut même imaginer ces satellites offrir la capacité de tirer des missiles depuis l’espace. Et c’est bien ce que semble craindre le Center for Strategic and International Studies (CSIS), un organisme américain basé à Washington.

Russie et Chine investissent dans le spatial

Selon le CSIS, Russie et Chine organiseraient, de manière de plus en plus fréquente, des activités suspectes autour de leurs satellites. Très souvent, certains de leurs engins passent à proximité de satellites européens ou américains. Un phénomène qui s’observe de plus en plus et qui pourrait, pour certains experts, ressembler à de l’espionnage. Les tentatives de sabotage ne sont, également, pas à exclure.

La raison ? Si, à ce jour, cela n’a pas été avéré, à l’avenir, les choses pourraient changer. La Chine, notamment, a annoncé la sortie du satellite SJ-21. Ce dernier serait doté d’une pince, qui permettrait de saisir un objet, voire un autre vaisseau (petit de taille). La Russie, de son côté, serait en train de développer un satellite qui permettrait de tirer des missiles vers des engins en déplacement au sein de l’orbite terrestre basse.

Les USA craignent d’être pris de court

Des progrès opérés par les deux nations, que beaucoup jugent stupéfiants. Il y a quelques mois, le général américain Stephen Writing semblait d’ailleurs craindre les velléités d’expansion spatiale chinoise, ajoutant que l’objectif était très clairement, pour ces pays, de priver les États-Unis et leurs partenaires de pouvoir pleinement utiliser les capacités à disposition, pour prendre un certain avantage.