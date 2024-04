Chine: un milliardaire perd la moitié de sa fortune, voici pourquoi

C’est une information qui risque de ne pas du tout plaire à ce milliardaire chinois. En effet, Xiang Li, fondateur du groupe Li Auto, spécialisé dans le développement et la production de véhicules électriques, a vu sa fortune estimée à 10 milliards de dollars, être divisée par deux en l’espace d’un mois seulement.

Mais comment peut-on perdre 5 milliards de dollars en l’espace de 30 jours ? Cette question, bon nombre de personnes se la sont posée. Et les raisons sont, en fait, assez nombreuses. Li Auto est une entreprise qui ne se porte pas très bien. Le fondateur du groupe a opté pour une stratégie basée sur d’importantes remises, avec un produit qui n’est pas spécialement bien vu par rapport à la concurrence.

Le groupe Li Auto perd très gros

À cela, s’ajoute la volatilité d’un marché en plein développement. Sur les bourses mondiales, Li Auto a perdu 40% au NASDAQ américain, et plus de 45% au Hang Seng de Hong Kong. La finance mondiale est en effet en pleine période de transition, les marchés étant secoués par les nombreuses tensions internationales. De fait, le groupe Li Auto semble perdre en vitesse !

Et les prévisions ne sont pas très optimistes. En effet, le groupe Li a été forcé de revoir ses objectifs à la baisse, notamment concernant son monospace Li Mega, dont les ventes ont été nettement inférieures à ce qui était espéré. Le prochain SUV L6 ainsi que les véhicules hybrides L7, L8 et L9 devraient, eux aussi, se heurter à une féroce concurrence, marquée notamment par les modèles BYD et Xiaomi (pour le marché chinois) et Tesla (côté américain).

Une concurrence de plus en plus féroce

Enfin, de nouveaux acteurs devraient rapidement débarquer sur le marché, comme la marque VE. Celle-ci est directement soutenue par Huawei, l’un des géants mondiaux de la téléphonie mobile. Le modèle M5 de cette marque, dévoilé le 23 avril dernier, pourrait porter un coup dur au groupe Li Auto, qui espère vendre environ 600.000 véhicules en cette année 2024, définitivement marquée par une véritable guerre des prix.