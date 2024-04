Comment la Chine veut concurrencer Boeing et Airbus

Dans le monde, deux avionneurs dominent assez largement le monde : Boeing et Airbus. Mais il se pourrait que, bientôt, nous en comptions un troisième. En effet, le groupe chinois COMAC s’est ouvertement positionné comme étant le futur de l’aviation civile mondiale. De quoi confirmer l’ambition grandissante du secteur aéronautique chinois.

C’est à l’occasion du salon aéronautique de Singapour, l’Airshow 2024, que COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) a annoncé vouloir concurrencer l’Américain Boeing et l’Européen Airbus. Pour cela, le groupe chinois compte sur son C919. Il s’agit d’un avion moyen-courrier, qui pourrait directement concurrencer deux des appareils les plus vendus de l’histoire, l’A320 d’Airbus et le 737 de Boeing.

Publicité

COMAC souhaite concurrencer Airbus et Boeing

Et les ventes sont lancées. En effet, la China Eastern Airlines a acheté quatre appareils. Tibet Airlines en a commandé 50 autres. Pour autant, nous ne sommes pas encore vraiment prêts de voir passer des C919 au-dessus de nos têtes. En effet, l’avion n’a pas été certifié, résultat, il ne peut voler à l’international. Il n’est autorisé que dans l’espace aérien chinois. Deux autres défis s’ajoutent à son adoption globale.

Le premier, c’est que pour le produire, les ingénieurs COMAC ont besoin de composants européens et américains. Résultat, en cas de sanctions internationales, la Chine pourrait être directement impactée, son autonomie étant considérablement réduite. Enfin, la Chine n’est pas un pays vraiment réputé dans le secteur de l’aéronautique. Ainsi, les pays potentiellement intéressés pourraient être tentés d’attendre de voir comment se comporte l’appareil en question.

Un marché en pleine croissance

Malgré tout, Pékin se veut optimiste. Boeing connaît de nombreux déboires et l’avionneur américain est de plus en plus mal vu à l’international. Airbus, beaucoup plus fiable, souffre de difficultés logistiques. Enfin, le marché asiatique se développe et plus de 4.000 nouveaux avions pourraient être nécessaires pour combler la demande… De quoi permettre à COMAC de se faire une place ? L’avion lui suscite l’intérêt. Les dirigeants de Cebu Pacific (compagnie philippine low-cost) ont d’ores et déjà exprimé leur intérêt.