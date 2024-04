Cyberattaques: Ce pays africain dans le top 10 mondial 

Dans un monde de plus en plus connecté, les pirates informatiques disposent d’un véritable terrain de jeu ! En quelques années, le nombre de cyberattaques a considérablement augmenté. Certaines études affirment, par exemple, qu’un hack a lieu toutes les 39 secondes dans le monde. Mais d’où viennent-ils ?

Pour la toute première fois, un indice du taux de cybercriminalité a vu le jour. Intitulé “World Cybercrime Index” ce dernier tente de déterminer, le plus fidèlement possible, la carte des nations à la pointe en matière d’attaques cyber. Des attaques de nature différentes, qui peuvent être directement menées et organisées par les États ainsi que par des individus qui n’ont rien à voir avec quelconque organisation publique ou étatique.

La cybercriminalité, enfin cartographiée

Et tout en haut de ce classement, on retrouve la Russie. Le pays est suivi par l’Ukraine. Ces deux pays, actuellement en guerre, se livrent une bataille informationnelle de tous les instants, sur de nombreux supports. Il n’est donc pas étonnant de les retrouver là où ils sont. La Chine se positionne en troisième position de ce classement, juste devant… Les États-Unis et enfin, le Nigéria.

Du côté européen, c’est la Roumanie qui arrive en tête, en sixième position. La Pologne, l’Allemagne et enfin les Pays-Bas suivent assez loin derrière. Chose assez surprenante, la Corée du Nord n’est “que” septième. On retrouve également dans le top 10 le Brésil et l’Inde. Une cartographie assez riche et intéressante, qui démontre d’ailleurs qu’absolument toutes les parties du monde sont concernées par ce phénomène.

Un rapport à prendre avec quelques pincettes

Pour autant, attention. Il est effectivement compliqué de vraiment déterminer la provenance d’une cyberattaque. C’est même l’objectif d’un hack. Enfin, les buts recherchés ne sont pas toujours connus non plus. Certains laissent toutefois des traces et c’est ainsi qu’il est possible pour les éditeurs de ce classement (qui font partie de l’Université d’Oxford, en Grande-Bretagne) d’en tirer les conséquences.

Récapitulatif du classement :

