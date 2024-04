Décès de l’homme désigné « doyen de l’humanité en 2022 »

Le monde vient de perdre l’un de ses doyens les plus emblématiques. Juan Vicente Perez Mora, un agriculteur vénézuélien originaire de la petite ville d’El Cobre, dans l’État andin de Tachira, est décédé mardi dernier à l’âge de 114 ans. Certifié en 2022 par le Guinness World Records comme l’homme le plus âgé du monde, sa longévité exceptionnelle a marqué les esprits à travers le globe.

Connu affectueusement sous le nom de Tio Vicente, Perez Mora était bien plus qu’un simple centenaire. Issu d’une famille nombreuse, il était le neuvième de dix enfants. Dès l’âge de cinq ans, il embrassa le dur labeur de l’agriculture, aidant son père et ses frères dans la récolte de la canne à sucre et du café. Sa vie fut dédiée à la terre et à sa famille.

Au fil des années, Juan Vicente Perez Mora a continué à travailler la terre tout en assumant le rôle de policier, chargé de résoudre les conflits fonciers et familiaux. Sa vie était un témoignage de résilience et de dévouement à sa communauté.

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux, déclarant que Juan Vicente Perez Mora était « entré dans l’éternité » à l’âge de 114 ans. Cette perte laisse un vide immense dans le cœur de ceux qui l’ont connu et aimé pendant toutes ces années.

Perez Mora laisse derrière lui un héritage impressionnant. Père de onze enfants, il était entouré de 41 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et 12 arrière-arrière-petits-enfants au moment de son inscription dans le livre des records. Sa famille, élargie à travers les générations, témoigne de sa force et de son amour infini.