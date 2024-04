Des milliards de dollars de promesse pour sauver les océans

Le réchauffement climatique est de plus en plus pris au sérieux par les gouvernements du monde entier. En effet, les dangers sont de plus en plus palpables, notamment en mer, et de nombreuses questions se posent quant à comment faire pour que tout revienne à la normale ? Pour répondre à cette problématique, plusieurs pays ont décidé de s’engager en faveur des océans.

En effet, à la suite d’une grande conférence internationale organisée en Grèce, ce sont 120 pays qui se sont engagés à financer la lutter contre le réchauffement climatique et à injecter des milliards de dollars en faveur de nos mers et de nos océans. La raison est très simple : le réchauffement s’accélère. En effet, en mars 2024, la température moyenne des eaux de surface a dépassé les 21 degrés Celsius (à 21,07°C).

Mers et Océans, en première ligne

La hausse des températures est rapide, même beaucoup trop rapide pour que l’impact réel soit quantifié. Mais les experts s’accordent pour dire que c’est tout un écosystème qui est en péril : chaleur, acidité de l’eau, manque d’oxygène… Pour la Commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco, c’est toute la vie marine qui est menacée, du simple poisson aux coraux en passant par les grands mammifères marins.

Ajoutons à cela, la sur-pêche et la sur-exploitation des ressources et vous obtenez un cataclysme pour nos eaux. Chaque minute, c’est l’équivalent d’un camion-poubelle de plastiques qui déverse ses détritus dans l’Océan. Et les choses pourraient empirer puisque de plus en plus de pays semblent se diriger vers l’exploitation minière de nos fonds marins. Une pratique encore peu répandue, mais qui est amenée à l’être et donc les conséquences sont méconnues.

10 milliards d’euros ont été levés

À l’occasion de la conférence “Notre Océan” qui a eu lieu du côté d’Athènes, tous ces problèmes ont été exposés. Et le résultat est sans appel. 400 promesses de don d’une valeur de 10 milliards d’euros ont été enregistrées. Si ce chiffre est important, il est moitié moins élevé que ce qui a été totalisé l’an dernier (avec 20 milliards de promesses de don pour lutter contre la pollution marine, et pour une pêche durable). Rendez-vous à Nice, en 2025, pour une nouvelle édition.