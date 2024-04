Dette en Afrique: top 5 des pays les plus endettés auprès de la France

La France, en tant qu’ancienne puissance coloniale, entretient des liens économiques étroits avec de nombreux pays africains, une relation façonnée par des décennies d’histoire partagée. Cette dynamique se manifeste notamment à travers le soutien financier régulier que Paris accorde à plusieurs nations du continent. Une récente compilation de données du trésor public français par Sika Finance met en lumière l’ampleur de cette dépendance économique, révélant les pays africains les plus endettés envers la France.

En 2022, la dette totale contractée par les pays africains auprès de la France s’élevait à 17 062,6 millions d’euros, soit l’équivalent de 11 191,67 milliards FCFA. Cette dette, composée d’aides publiques au développement et d’aides de nature commerciale, est détenue directement par l’État français ainsi que par des structures financières telles que l’Agence française de développement, BPI Assurance Export (ex Coface) et Natixis.

Parmi les nations africaines, dix se distinguent par l’importance de leur endettement envers Paris. En tête de ce classement, on retrouve le Maroc avec une dette de 3 105,63 millions d’euros, représentant 18% de la dette totale du continent. Suivent l’Égypte (1 583,60 millions d’euros) et la Côte d’Ivoire (1 483,05 millions d’euros). Ces chiffres mettent en lumière l’ampleur de la dépendance économique de ces pays envers la France.

Si les positions du Maroc et de la Côte d’Ivoire peuvent sembler cohérentes étant donné leurs relations étroites avec Paris en tant que pays francophones, le cas de l’Égypte suscite néanmoins des interrogations. En effet, bien que le pays entretienne des relations diplomatiques avec la France, son niveau d’endettement soulève des questions sur les mécanismes économiques sous-jacents.

Outre ces trois pays, d’autres nations africaines figurent également parmi les plus endettées envers la France. Le Cameroun (1 391,66 millions d’euros), le Sénégal (1 338,28 millions d’euros), la Tunisie (1 127,96 millions d’euros), le Kenya (845,91 millions d’euros), le Nigéria (600 millions d’euros) et le Gabon sont autant d’exemples de pays où Paris détient des créances significatives.

Un aspect notable de cette situation est l’endettement des nations de la zone franc envers la France. À fin 2022, la dette totale s’élevait à 5,98 milliards d’euros, soit environ 3 918,4 milliards de FCFA. Les pays de l’UEMOA ont contracté une dette plus importante, s’élevant à 3,73 milliards d’euros, tandis que ceux de la CEMAC se sont engagés pour un montant de 2,24 milliards d’euros. Dans cette partition financière, la Côte d’Ivoire se distingue comme le pays de la zone franc avec le plus haut encours de dette envers la France, suivi par le Sénégal et le Cameroun.