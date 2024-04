Économie en Afrique : le Nigeria chute, deux pays d’Afrique du Nord se positionnent

Le Nigeria a longtemps dominé l’économie africaine grâce à ses vastes ressources naturelles et à une population nombreuse, ce qui en a fait un marché de consommation immense et dynamique. En tant que premier producteur de pétrole du continent, le pays a bénéficié de revenus substantiels issus des exportations d’hydrocarbures, lesquels ont stimulé d’autres secteurs tels que la fabrication et les services.

L’urbanisation rapide, combinée à une classe moyenne en expansion, a également favorisé la croissance des secteurs de la finance, de l’immobilier et des télécommunications. Cependant, cette dépendance au pétrole a rendu l’économie vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole, entraînant des périodes d’instabilité économique lorsque les prix chutaient. Malgré cela, jusqu’à récemment, la taille et la diversité de son économie permettaient au Nigeria de maintenir sa position de leader économique en Afrique.

Chute drastique

L’économie nigériane, qui était la plus grande d’Afrique en 2022, devrait dégringoler à la quatrième position cette année, selon les prévisions du Fonds Monétaire International (FMI). Des changements significatifs dans les politiques économiques n’ont pas suffi à stabiliser la monnaie locale, qui a chuté de 50% par rapport au dollar depuis l’arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu en mai 2023. Ces mesures comprenaient la libéralisation du taux de change et la suppression des subventions énergétiques et à l’essence coûteuses.

Pendant ce temps, l’Égypte, qui avait dépassé toutes les économies africaines en 2023, est maintenant reléguée à la deuxième position avec un produit intérieur brut estimé à 348 milliards de dollars. La dévaluation presque simultanée de la livre égyptienne, qui a perdu près de 40% de sa valeur face au dollar, vise à renforcer les investissements étrangers. Cette initiative a fait suite à l’élargissement d’un programme de prêt avec le FMI, qui a triplé son engagement initial, portant le total à 8 milliards de dollars.

L’Algérie se distingue également par ses performances économiques impressionnantes, grâce à ses riches réserves d’énergie. Avec un PIB estimé à 267 milliards de dollars pour cette année, elle devance le Nigeria. Les prix élevés des hydrocarbures, amplifiés par des conflits géopolitiques récents, ainsi que son rôle dans l’approvisionnement en gaz naturel de l’Europe, ont propulsé son économie au-devant de la scène africaine.

Au sud du continent, l’Afrique du Sud reprend le leadership avec un PIB prévu à 373 milliards de dollars. En dépit d’une légère dévaluation de sa monnaie, le rand, qui a perdu environ 4% de sa valeur face au dollar cette année, le pays bénéficie d’améliorations significatives dans l’approvisionnement énergétique et prévoit de résoudre les goulets d’étranglement logistiques qui entravaient sa croissance économique.

Les prévisions du FMI indiquent que l’Afrique du Sud restera l’économie la plus grande d’Afrique jusqu’à ce que l’Égypte reprenne le premier rang en 2027. Pendant ce temps, le Nigeria semble devoir se contenter d’une quatrième place pour les années à venir, malgré une récente amélioration de sa situation financière.

Les mouvements économiques en Afrique reflètent une dynamique de changement rapide influencée par des politiques internes, des interventions des institutions financières internationales et des facteurs géopolitiques externes. Ces évolutions montrent que la stabilité économique reste précaire dans plusieurs grandes économies du continent.