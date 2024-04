Économie mondiale: la croissance russe va dépasser celle des pays de l’OTAN (FMI)

Selon le Fonds Monétaire International (FMI), la plupart des grandes nations de ce monde devraient connaître une année assez peu exceptionnelle en termes de croissance. Des pays comme le Royaume-Uni, la France ou encore l’Allemagne pourraient, au mieux, flirter avec les 1.5 – 2% de croissance économique.

Un pays toutefois pourrait surpasser les attentes des économistes. Il s’agit de la Russie. En effet, Moscou peut compter sur plusieurs secteurs très solides, comme le pétrole (dont les exportations sont restées à un niveau très important), de même qu’un secteur de la défense en pleine effervescence, “grâce” au conflit en Ukraine. Enfin, les dépenses publiques ont été maintenues à des niveaux très élevés !

La croissance russe, très forte

Une autre raison de ce succès économique, c’est la proximité qu’entretiennent la Russie et la Chine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les deux nations se sont considérablement rapprochées, le marché chinois s’ouvrant de manière beaucoup plus importante aux produits, aux services ainsi qu’aux investisseurs russes. De quoi compenser la perte du marché européen.

En effet, depuis deux ans, Moscou est la cible de très nombreuses sanctions internationales, qui l’empêchent de pouvoir pleinement profiter de ses nombreuses ressources et de son savoir-faire. Malgré tout, le FMI ne peut s’empêcher de noter que la Russie s’est montrée particulièrement résiliente. De quoi surprendre bon nombre d’observateurs et d’économistes qui n’auraient pas parié dessus.

Des prévisions largement au-dessus des principaux pays

En effet, la Russie devrait connaître, en 2024, une croissance de l’ordre de 3.2%. Pour 2025, les prévisions sont un peu moins élevées, mais restent très bonnes et surtout, au-dessus de ce qui était attendu, à 1.8% environ. Des chiffres qui devraient faire pâlir certains membres du G7 (les 7 pays les plus puissants au monde). On pense notamment au Royaume-Uni, dont les prévisions s‘établissent autour des 0.5%.