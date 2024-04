Énergie au Maghreb: 2 centrales bientôt construites par un groupe français

Au Maghreb, plus qu’ailleurs sur le continent africain, la question des énergies renouvelables est prise très au sérieux. Que ce soit au Maroc ou en Algérie, de plus en plus de projets voient le jour. Ces derniers concernent à la fois des projets en lien avec les énergies classiques (pétrole, gaz) et les énergies renouvelables (solaire, éolien).

Mais une autre nation avance, elle aussi, et tente de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Ce pays, c’est la Tunisie. D’ailleurs, le gouvernement vient de confirmer que deux centrales photovoltaïques, d’une puissance de 10MW chacune, allaient bientôt le jour. Un projet ambitieux et très attendu, notamment par les habitants de Feriana, ville située dans la région de Kasserine, où ces usines seront installées par le groupe français Qair (en collaboration pour le second, avec Mazarine Energy).

La Tunisie annonce deux nouvelles usines

Dans le cadre du développement de ce projet, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a été invitée à participer. Celle-ci a d’ailleurs accepté de financer les deux projets, à hauteur de 7.8 millions d’euros au total. Cet argent servira aussi à financer une partie du bail foncier de 25 ans ainsi que la route d’accès qui reliera les futures centrales aux axes principaux.

En outre, le réseau qui reliera les usines à la sous-station de la compagnie publique chargée de gérer l’électricité (située à 3km environ) sera revu et totalement optimisé. Un projet d’envergure donc, qui nécessite de nombreux travaux, mais qui permettra aux infrastructures qui seront développées, d’être particulièrement bien connectées et surtout, de fonctionner de manière pérenne.

35% de l’électricité tunisienne sera renouvelable d’ici à 2030

Pour rappel, la Tunisie souhaite devenir l’un des principaux acteurs du changement et l’un des principaux leaders en matière de production d’énergie renouvelable. D’ici à 2030, le pays souhaite produire 35% de son électricité, de manière totalement naturelle et éco-responsable. Ces deux usines devraient ainsi permettre d’avancer vers cet objectif annoncé il y a quelque temps déjà.