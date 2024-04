Énergie solaire: des chercheurs américains annoncent une petite révolution

Le solaire intéresse de plus en plus de monde. En effet, c’est une formidable méthode pour créer de l’électricité, de manière propre, éco-responsable et surtout, peu coûteuse (si on ne prend pas en compte les coûts d’installation des panneaux solaires). Seul problème aux yeux de beaucoup d’individus ? Les panneaux sont jugés un peu trop lourds et volumineux.

Mais cela pourrait rapidement devenir de l’histoire ancienne. En effet, les chercheurs de Massachusetts Institut of Technology (MIT) ont annoncé avoir réussi à créer des panneaux photovoltaïques de l’épaisseur d’une simple feuille de papier. Les cellules, supposées capter la lumière du soleil et emprisonner les photons qui créent l’énergie par la suite, sont plus fines qu’un cheveu humain. Ces dernières sont ensuite collées sur une feuille plastique.

Des panneaux solaires nouvelle génération ?

La feuille de plastique est ensuite déposée sur un support (baptisé Dyneema) qui se veut solide quoique toujours souple. En effet, les cellules photovoltaïques sont relativement fragiles, elles ont besoin d’un peu de flexibilité pour être sûres de ne pas se briser. En résulte un panneau solaire léger, maniable et facile à installer, qui permet de générer 370 watts par kilogramme (soit 18x plus qu’un panneau solaire classique, au kilogramme).

Reste à savoir comment ces nouveaux panneaux solaires photovoltaïques pourraient être utilisés. Si le MIT est resté assez vague sur le sujet, deux exemples d’applications ont d’ores et déjà été imaginés. En mer, sur un voilier par exemple ainsi que sur la terre ferme, à la suite d’un séisme ou auprès des populations les plus à risques, afin de leur offrir un accès à l’électricité. Certains, enfin, imaginent que ces cellules pourraient être déposées sur des drones, même si cela est un peu plus complexe.

Un monde en pleine transition énergétique

L’avantage, outre la question de la taille ou du poids, c’est que le monde aujourd’hui en quête de solutions pour produire de l’énergie de manière économique et responsable. Ces nouvelles cellules photovoltaïques, lorsqu’elles seront produites à grande échelle, pourraient ainsi vite remplacer les panneaux solaires actuels et permettre la réalisation de projets que beaucoup estimaient jusqu’alors être irréalisables à cause notamment des dimensions des panneaux classiques.