Face à la Chine, les USA doivent se tourner vers l’Afrique (USIP)

Le continent africain attire de plus en plus de regards. En effet, la Chine tente d’y imposer toute son influence, de même que la Russie, dont les partenariats sont de plus en plus nombreux. On pense aussi aux pays du Golfe qui tentent également de s’imposer dans la région. La raison ? Les ressources naturelles en minerais qu’on retrouve chez certaines nations.

Et un pays semble accuser du retard dans cette course aux échanges et aux partenariats. Il s’agit des États-Unis. D’ailleurs, l’Institut Américain pour la Paix (USIP), a récemment dévoilé dans un rapport qu’il était temps pour Washington d’avancer sur le sujet et de devenir plus agressif dans sa quête de partenariats avec les nations africains les plus riches en ressources naturelles.

Les USA manquent de partenaires en Afrique

Et ces ressources sont plurielles. On pense au nickel, au manganèse ou encore au cobalt voire même au graphite ainsi qu’au lithium. Des minerais hautement essentiels et de plus en plus stratégiques, notamment à l’heure où ces derniers sont utilisés dans la production de bon nombre d’éléments (comme les batteries de véhicules électriques). Or, ces ressources ne sont pas inépuisables. Il est donc impératif de nouer des liens commerciaux avec les pays qui en ont le plus.

Dans son rapport, l’USIP affirme que le nombre de ressources concernées, est à hauteur de 50 environ. Et ces dernières revêtent d’une importance capitale, à la fois pour la sécurité économique du pays, mais aussi pour la sécurité nationale, puisqu’elles sont aussi utilisées dans l’armement. Problème, les avancées en matière de partenariats sont, pour le moins, plutôt maigres. À ce stade, les USA ont seulement noué un partenariat avec le Mozambique, et ce, dans le cadre d’un projet d’exploitation de graphite.

Chine et Russie ont une longueur d’avance

Or, la concurrence risque de devenir de plus en plus complexe à contrecarrer. Car si la Chine a noué des partenariats un peu partout sur le continent, c’est aussi le cas de la Russie. Les pays du Golfe, comme le Qatar ou les Émirats sont, eux aussi, en train de se positionner. Dans un contexte de transition énergétique, Washington pourrait ainsi être en train de perdre la main, du moins à l’échelle d’un continent.