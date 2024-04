Film Rebel Moon: la chansonnette de Djimon Hounsou qui fait la fierté des Béninois (VIDEO)

Le célèbre acteur béninois Djimon Hounsou fait parler de lui sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. En effet, dans la toute dernière production cinématographique dans laquelle il est intervenu, il a rendu un hommage à son pays d’origine en chantant en langue fongbé.

Dans cet extrait du film Rebel Moon rendu public le 19 avril dernier sur la plateforme Netflix, l’acteur de Hollywood a invoqué sa mère et les mânes de ses ancêtres. « Ma maman, couvre moi de tes bénédictions. Couvre moi de tes bénédictions. Que ton amour me sauve ! Les mânes de mes ancêtres, que votre amour me sauve », peut-on traduire littéralement. Cet extrait du film qui a atterri sur les réseaux sociaux n’a pas manqué de faire réagir les internautes.

La plupart ont manifesté leur fierté d’entendre la langue fongbé du Bénin intervenir dans une production d’Hollywood. « Waouh ! La preuve que vous ne réussissez pas que pour votre personne. Lorsque vous arrivez au sommet, c’est toute votre communauté qui brille à travers vous. J’en ai eu la chair de poule », a commenté un internaute identifié comme Christ Kevin Houessinon. Comme lui, beaucoup d’internautes ont loué cet acte de l’acteur béninois. Beaucoup d’entre eux estiment qu’il fait beaucoup pour faire connaître le Bénin au-delà des frontières par sa profession.

Rappelons tout de même qu’avant cette chanson de l’acteur béninois, une autre production hollywoodienne avait eu le mérite de vendre la culture béninoise. Il s’agit de : « The Woman King » qui est revenu sur l’histoire des guerrières dans l’ancien royaume de Danxomè au Bénin.