Le scandale a éclaté à Illescas, une petite ville près de Tolède en Espagne, où Daniel Gómez del Barrio, un conseiller municipal, a été révoqué après la diffusion de vidéos le montrant en train d’ingérer ses propres excréments. Ce comportement, filmé et partagé sur les réseaux sociaux ainsi que sur des sites pornographiques, a provoqué une onde de choc dans la communauté locale et au-delà.

José Manuel Tofiño, le maire d’Illescas, a pris la décision de mettre fin aux fonctions de Gómez del Barrio en tant que conseiller pour la jeunesse, l’enfance et la famille. Les images révélées montrent l’ex-conseiller dans une posture extrêmement compromettante, se présentant comme un « esclave sexuel méprisable » désirant être « humilié et utilisé comme urinoir« .

Des experts en comportement et santé mentale soulignent que si certains animaux pratiquent cet acte pour des raisons biologiques, chez l’homme, ce geste peut être lié à des troubles psychologiques profonds nécessitant une attention médicale spécialisée. Ce comportement est souvent lié à la recherche d’une forme de plaisir, ce qui le rend particulièrement troublant pour le grand public. L’exposition de ces pratiques a conduit à l’irrémédiable licenciement de Gómez del Barrio. L’incident soulève des questions importantes sur la vie privée, la santé mentale et la tolérance de comportements non conventionnels dans la sphère publique.