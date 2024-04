Football : le Teungueth FC réalise un gros coup avec Al Hilal (Arabie Saoudite)

Depuis quelques années maintenant, le Sénégal s’est positionné comme la principale tête de gondole du football africain. Divers spécialistes s’accordent à dire que le pays de la Teranga possède la meilleure politique de développement du football. Le Sénégal domine de la tête et des épaules les différentes catégories de jeunes sur le continent.

En 2022, les Lions de la Teranga, amenés par Sadio Mané, ont remporté pour la première fois de leur histoire la Coupe d’Afrique des nations de football. Avec la qualité exceptionnelle de son effectif, le Sénégal était considéré comme le grandissime favori de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Après avoir survolé le premier tour, les Lions de la Teranga se sont fait éliminer par la Côte d’Ivoire, futur vainqueur de la compétition.

Si le football sénégalais se porte aussi bien, c’est parce qu’un véritable travail de fond est réalisé à la base. Les clubs locaux sont hyper structurés et les académies de football réalisent un travail exceptionnel. Le Teungueth FC est l’une des références du championnat national. Tout récemment, le club de Rufisque a signé un partenariat ambitieux avec le club saoudien d’Al Hilal.

Florent Ibengue, l’entraîneur du Teungueth FC a rencontré les dirigeants du club saoudien à Dakar pour discuter des clauses du partenariat. Selon des sources concordantes, le partenariat va s’articuler autour de la coopération technique avec des échanges entre les staffs des deux clubs pour le repérage et le recrutement de joueurs. Le club saoudien dispose de moyens colossaux. Cet accord de partenariat est en mesure de permettre à Teungueth FC de passer à une autre phase de son développement. Comme on l’a indiqué plus haut, les principaux acteurs du football sénégalais ont une vision qui donne des résultats probants. Cela peut servir d’exemple à d’autres pays africains.