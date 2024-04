Forbes: qui sont les nouveaux milliardaires français ?

Le paysage économique français s’enrichit avec l’annonce du dernier classement annuel du magazine « Forbes », révélant l’essor de dix nouveaux milliardaires en 2024. Cette nouvelle vague de fortune propulse le nombre total de milliardaires français à 53, un chiffre impressionnant qui témoigne de la prospérité de certaines élites économiques dans l’Hexagone.

Parmi ces nouveaux entrants dans le club très sélect des milliardaires, la majorité sont des héritiers, portant ainsi le flambeau de dynasties financières déjà bien établies. Les enfants d’Olivier Dassault, Helena et Rémi Dassault, ainsi que Natacha Nikolajevic se hissent ainsi parmi les premières places de ce classement, avec des fortunes estimées à 2,5 milliards de dollars chacun, selon les estimations de « Forbes ».

Publicité

Cette tendance à la prépondérance des héritiers dans les rangs des nouveaux milliardaires français illustre la perpétuation des fortunes au sein de certaines familles, consolidant ainsi l’élite économique du pays. Les enfants héritiers de grandes entreprises telles que Yves Rocher, représentés par Daniel et Bris Rocher, contribuent également à cette dynamique, apportant leur propre empreinte à l’héritage familial.

Pourtant, parmi ces nouveaux arrivants dans la sphère des ultra-riches français, on retrouve également des figures emblématiques du monde des affaires, à l’instar du créateur de renom Christian Louboutin, dont la marque de chaussures et de sacs à main de luxe a su conquérir le marché mondial. Avec une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars, Louboutin se hisse parmi les personnalités les plus influentes de ce classement.

Toutefois, au-delà des frontières françaises, le panorama des milliardaires connaît également une effervescence sans précédent. Le nombre total de milliardaires dans le monde a atteint un nouveau sommet, dépassant le record établi en 2021, avec 2 781 individus répertoriés dans le classement international de « Forbes ». Dans ce contexte global, la France fait figure de puissance économique majeure, avec Bernard Arnault, PDG de LVMH, et Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L’Oréal, conservant respectivement les titres d’homme le plus riche et de femme la plus riche du monde pour la deuxième année consécutive.

Parmi les nouveaux entrants au niveau international, on note également des personnalités emblématiques telles que la chanteuse américaine Taylor Swift, la légende du basket Magic Johnson ou encore Sam Altman, patron d’OpenAI, créateur du logiciel d’intelligence artificielle générative ChatGPT. Leur ascension vers le rang des milliardaires témoigne de la diversité des secteurs économiques propices à la création de fortunes colossales, reflétant ainsi la richesse et la complexité du paysage financier mondial.