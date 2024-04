France: des centaines d’emplois menacés dans ce secteur

Mauvaise nouvelle pour le marché de l’emploi en France. En effet, alors que le gouvernement Macron a fait du plein emploi son cheval de bataille pour ce second quinquennat, voilà qu’un géant mondial vient d’annoncer, vouloir stopper une partie de ses activités sur le territoire national.

Cette entreprise, c’est ExxonMobil. Le géant du pétrole a effectivement annoncé vouloir vendre la raffinerie de Fos-sur-Mer, détenue par Esso France, sa filiale française. Cette vente pourrait entraîner la suppression totale de 677 emplois. Les raisons liées à cette décision sont assez classiques, à savoir un manque de rentabilité de certaines de ses activités.

Publicité

ExxonMobil souhaite vendre

C’est surtout un vapocraqueur qui est perçu comme étant non viable économiquement. Celui-ci a d’ailleurs déjà été stoppé. Pour autant, le géant pétrolier a assuré qu’il allait s’engager dans la recherche de solutions à la fois individuelles et collectives pour l’ensemble des salariés concernés par cette suppression d’emploi. En outre, l’entreprise a affirmé qu’aucun départ ne serait acté avant 2025.

Enfin, plusieurs dépôts de carburants, notamment situés dans le sud de la France seront fermés. C’est le groupe Rhône Énergies qui récupérera la gestion de la raffinerie de Fos-sur-Mer ainsi que des dépôts situés à Toulouse ou encore à Villette-de-Vienne. Un plan de transfert serait d’ailleurs prévu pour 310 des 677 employés concernés par cette restructuration.

Le pétrole perd en usage

Cette décision intervient dans un contexte un peu particulier, marqué par un recul des besoins en pétrole. En effet, les coûts associés à l’énergie sont de plus en plus élevés et l’utilisation du fioul est de moins en moins requise (on peut notamment souligner la diminution de l’utilisation du chauffage au fioul et la hausse de l’électrification des services). Résultat, l’activité générale ralentit.